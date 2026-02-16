SEP nombra a Nadia López García como nueva titular de Materiales Educativos tras cese Marx Arriaga

Ciudad de México.- Tras el cese de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, designó a Nadia López García como nueva encargada.

Nadia López García es conocida en el ámbito literario como Nadia Ñuu Savi; es una destacada pedagoga, poeta indígena y activista por los derechos educativos y culturales. Es hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi); realizó sus estudios en contextos bilingües y multigrado, experiencia que marcó su vocación por la educación y la defensa de las lenguas originarias.

De acuerdo con la SEP, la incorporación de Nadia López García tiene como objetivo principal reconocer a las mujeres en la historia, como lo ha solicitado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; asimismo, incorporar más libros en lenguas indígenas y garantizar formatos en macrotipo y braille.

"También se ampliará el reconocimiento a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, y se diseñarán materiales educativos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, experiencia que ella misma vivió durante su infancia entre su pueblo natal Tlaxiaco y los campos agrícolas de San Quintín, Baja California".

¿Quién es? Resumen rápido

López García es pedagoga por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Poeta en lengua mixteca

Autora de 11 libros traducidos a diez idiomas

Ha trabajado en educación intercultural, formación docente y promoción de lectura

Viene de coordinar Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)

¿Qué ha pasado con Marx Arriaga Navarro?

Actualmente, el exdirector general de Materiales Educativos ya cumplió más de 70 horas atrincherado en el sexto piso del edificio de la dependencia federal; el medio N+ confirmó que en efecto este lunes 16 de febrero continúa dentro de lo que fue su área de trabajo.

Arriaga Navarro pide que se le despida "conforme a la ley" y se comprometió a continuar con la defensa del modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana desde otros espacios. "No me dieron un oficio de por qué ni nada, solamente 'sálgase de la institución'. Ya la institución pareciera que agotó todas las posibilidades de diálogo y lo que queda es la violencia".

"Les gustan mucho los reglamentos, bueno, pues conforme a la ley, compañeros, entréguenme el acta de despido y miren, 'aquí paz y mañana gloria'. No pasa nada (pero) hasta que no sea mediante un documento oficial como lo manda la Ley Federal del Trabajo, porque hay un contrato. No nos aferramos a esta silla, nos aferramos a los principios", expresó Arriaga Navarro.

