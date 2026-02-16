Sheinbaum ofreció un consulado a Marx Arriaga previo a polémico despido de la SEP: "Valoramos su trabajo"

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada este lunes 16 de febrero de 2026 sobre la polémica salida de Marx Arriaga, ahora extitular de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien diseñó los Nuevos Libros de Texto Gratuitos y, tras ser removido de su cargo, se atrincheró por días en su oficina ubicada en Avenida Universidad 1200.

En su intervención desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano dijo que son varios temas detrás de esta nueva polémica del Gobierno de la Cuarta Tras formación (4T): "El primero es que nosotros reivindicamos la nueva Escuela Mexicana y los libros de texto, porque muchos lo tomaron como si ya fueran a desaparecer los libros de texto, estuviéramos en contra. Nosotros reivindicamos la Nueva Escuela Mexicana y el trabajo también que se hizo para los libros de texto".

#Radar uD83DuDCE1 | Marx Arriaga se negó a modificar los textos gratuitos para incorporar a las "heroínas" de México uD83CuDDF2uD83CuDDFD, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Se le ofreció un consulado, pero lo rechazó.



La presidenta rechazó que esté evento siente un precedente para que los… pic.twitter.com/1wpkQ3hNI0 — Madriguera Noticias (@madriguera_news) February 16, 2026

Señaló que "los libros siempre son perfectibles, por ejemplo, las y los maestros han estado pidiendo que haya guías para los maestros, reconociendo su libertad de cátedra, porque eso es muy importante, tienen que seguir sus planes de estudio y tienen que tener mucha libertad". Sheinbaum Pardo apuntó que el nuevo proyecto requería agregar a más mujeres relevantes en la historia a los textos, sin embargo, Marx no quiso apoyar.

Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los textos, entonces ahí hubo un primer desencuentro, por decirlo así, entonces frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones, una de ellas era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga. Muchísimo", declaró la mandataria.

La presidenta de México apuntó que Marx Arriaga "destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores a la elaboración de los libros. Es un trabajo extraordinario el que se hizo, y además la defensa tan importante que hizo de los libros, pero todo tiene perfecciones actualizaciones".

Sheinbaum Pardo dijo que ella le planteó al secretario de la SEP, Mario Delgado, ofrecerle al ahora exfuncionario varias opciones ya que los libros no son patrimonio de una persona y porque los libros deben mejorarse.

Sheinbaum rechaza cómo despidieron a Marx Arriaga

En esta misma intervención, al mandataria señaló que, en lo que no estaba de acuerdo de todo este proceso, es en la manera en la que fue notificado de su destitución. Agregó que, como se ven los videos que circulan en redes, no hubo un policía que hiciera algo contra él "ni mucho menos". Sheinbaum no descartó que Marx Arriaga siga trabajando en el Gobierno de la 4T.

Un reconocimiento al trabajo de Marx, pero todo debe seguir avanzando", declaró.

Respecto a la negación de Arrigada de dejar las oficinas, Sheinbaum dijo que todo esto se va a resolver: "Es el diálogo, siempre vamos a buscar dialogar y encontrar soluciones".

Sheinbaum declaró desconocer si hay alguna investigación contra Marx Arriaga por presuntos cobros a funcionarios de la SEP. Finalmente, dijo que los Libros de Texto Gratuitos están bien y que van a seguirlos impulsado con nuevas incorporaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'