Sheinbaum reacciona a ATAQUE contra Alessandra Rojo De la Vega en San Cosme: "No tiene porque hacerse un show"

Ciudad de México.- Este lunes 16 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la agresión que vivió la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, mientras realizaba un operativo de reordenamiento de comerciantes en la colonia San Cosme el pasado viernes. En la previa, la funcionaria de la Ciudad de México (CDMX) denunció que fue golpeada y terminó con supuestas lesiones en el rostro.

Al ser cuestionada sobre estos hechos, y cómo evalúa el reordenamiento de comerciantes en el Centro de la CDMX, la jefa del Ejecutivo fue clara y dijo que "cada quien que saque sus conclusiones. Ahí hay muchos videos en las redes. No voy a opinar sobre el tema. Que cada quien saque sus conclusiones con los videos que vienen en las redes".

#EnLaMañanera | La presidenta Sheinbaum evita hablar sobre las agresiones en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega: “No se hace show de eso” pic.twitter.com/JoJzt0krID — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) February 16, 2026

En esta intervención, recordó que a ella en varias ocasiones le ha tocado reordenar comerciantes en diferentes puntos de la capital, pero no por eso se hace un espectáculo con videos en redes sociales: "A mi me tocó ordenar el comercio desde que fui secretaria en Medio Ambiente. Me tocó el ordenamiento en el Bosque de Chapultepec; me tocó como jefa delegacional de Tlalpan el ordenamiento del comercio en vía pública".

Me tocó como jefa de Gobierno, obviamente, y la complicación siempre del Centro Histórico, pero no se hace show de eso", dijo la mandataria.

Sheinbaum Pardo apuntó que en estos casos "se trabaja, se hacen mesa de trabajo, se hace diálogo, siempre hay sus complicaciones en el ordenamiento, entonces, yo creo que la política y el ejercicio de Gobierno tiene que ver con la comunicación, con la acción, con el pensamiento, con una visión, pero en particular, pues en este caso [...] Si por eso digo, no quiero opinar en particular de ella".

Comercio en vía pública tocó bastante, y no tiene porque hacerse un show", reiteró la presidenta.

Sheinbaum agregó al comerciante de vía pública se le estigmatiza mucho y no debe ser así, ya que son personas que mantienen a sus familias. Dijo que sí, hay que ordenarse, pero para eso hay plazas y mesas de diálogo: "Son familias que se han dedicado mucho tiempo a eso, entonces no tiene porque estigmatizarse ni tampoco hacerse un show, de un operativo".

Sin mencionar el nombre de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa por PRI-PAN-PRD, la presidenta de México hizo un llamado a trabajar el ejercicio de Gobierno.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'