Tráfico CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS y BLOQUEOS este LUNES 16 de febrero de 2026?

Ciudad de México.- ¡Arranca una nueva semana! Si hoy, lunes 16 de febrero de 2026, tienes planeado viajar en automóvil al interior de la Ciudad de México (CDMX) u otros puntos del Valle de México, es importante que revises cómo estará el tránsito, ya que se tienen previstas marchas, concentraciones y bloqueos en distintos puntos de la capital. Las actividades podrían generar cierres parciales, afectaciones viales y retrasos, principalmente en zonas del Centro Histórico y el sur de la ciudad.

De acuerdo con información oficial del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), las movilizaciones están programadas en las alcaldías Cuauhtémoc, Xochimilco y Álvaro Obregón, en distintos horarios a lo largo del día.

Marchas programadas para este lunes en CDMX. Foto: Internet

Marchas y movilizaciones HOY en CDMX

Las concentraciones comenzarán desde la madrugada y se extenderán durante el día. ¡Toma nota y precauciones!

Alcaldía Cuauhtémoc

En la alcaldía Cuauhtémoc se contemplan varias concentraciones.

A las 04:30 horas se prevé una reunión en Plaza de la Constitución , en Palacio Nacional, en la colonia Centro Histórico.

, en Palacio Nacional, en la colonia Centro Histórico. Más tarde, a las 11:00 horas, se tiene programada otra concentración en Plaza de la Constitución, en el Zócalo, también en la colonia Centro Histórico.

Al mediodía, a las 12:00 horas, se reporta una concentración en el cruce de Donceles y Allende, en la colonia Centro.

Además, durante el día se prevé otra movilización en República de Brasil número 31, en la colonia Centro Histórico. Estas actividades podrían generar cierres intermitentes en calles del primer cuadro y afectaciones en avenidas aledañas.

Alcaldía Xochimilco

La movilización está programada para las 10:00 horas en el cruce de Circuito Javier Piña y Palacios y Licenciado Martínez de Castro, en la colonia San Mateo Xalpa. Se recomienda anticipar salidas si se transita por esta zona del sur de la capital.

Alcaldía Álvaro Obregón

En la alcaldía Álvaro Obregón se tiene prevista una concentración a las 10:00 horas en Avenida Universidad número 1449, en la colonia Axotla. La presencia de manifestantes podría afectar la circulación en vialidades cercanas.

¿Cómo impactarán las movilizaciones al tránsito HOY?

Las concentraciones del lunes 16 de febrero de 2026 podrían provocar tránsito lento, cierres momentáneos y desvíos en zonas clave de la CDMX, principalmente en el Centro Histórico. Se recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes viales y considerar rutas alternas. Además, este lunes también aplica el programa Doble Hoy No Circula por Contingencia Ambiental. Aquí en TRIBUNA te compartimos más detalles.

Si debes trasladarte dentro de la capital este lunes, planifica con anticipación y toma en cuenta los horarios y puntos de movilización para evitar contratiempos.

