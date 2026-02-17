Ceci Flores se lanza contra Salma Hayek por participar en 'mañanera' de Claudia Sheinbaum

Hermosillo, Sonora.- El reciente encuentro celebrado en Palacio Nacional, donde se anunciaron nuevos estímulos para la industria cinematográfica, generó reacciones que van más allá del ámbito cultural. La protagonista de esta discusión fue Ceci Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien manifestó su desacuerdo con la postura de la actriz Salma Hayek tras su visita a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El pasado domingo 16 de febrero, la actriz veracruzana acudió a la sede el ejecutivo para ser testigo de las nuevas medidas de fomento al cine. Durante su intervención, Hayek se mostró conmovida y entusiasta, señalando que, desde su perspectiva, el gremio artístico nunca había tenido un respaldo gubernamental tan sólido como el actual. En su discurso, enfatizó que la administración presente ha puesto un foco distinto sobre la cultura.

Eso es algo que, según su experiencia, había estado ausente en mandatos anteriores. Para la también productora, estas acciones representan una oportunidad fundamental para que las nuevas generaciones de cineastas encuentren los recursos necesarios para desarrollar su talento y proyectar a México en el extranjero. Sin embargo, esta visión optimista encontró una réplica en las redes sociales por parte de Ceci Flores.

Desde Palacio Nacional, anunciamos incentivos fiscales para impulsar la industria cinematográfica y audiovisual en México. Mañana se publican en el Diario Oficial de la Federación.



Nuestro país es grandioso, no solamente por sus paisajes, sino por su pueblo resistente y de… pic.twitter.com/bLCKNt9Ank — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 15, 2026

La activista utilizó su cuenta de X para señalar la distancia que existe entre la representación artística de los problemas sociales y la vivencia real de la violencia en el país. Para ilustrar su punto, Flores publicó una imagen que muestra, por un lado, a la estrella de Hollywood y, por el otro, a Irma Hernández, una maestra y conductora de taxi que fue víctima de homicidio en Veracruz, presuntamente por negarse a pagar una extorsión.

El mensaje de la madre buscadora fue contundente al establecer que hay una diferencia sustancial entre ambos mundos. En su publicación, sentenció: "No es lo mismo contar historias sentada, que vivirlas de rodillas". Con esta frase, Flores buscó visibilizar que, mientras en los recintos de gobierno se celebra el impulso a las artes visuales, en estados como Veracruz, tierra natal de ambas mujeres mencionadas en la comparación, existen ciudadanos que enfrentan situaciones de inseguridad extrema.

No es lo mismo contar historias sentada, que vivirlas de rodillas… pic.twitter.com/an0YH1Zcl0 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) February 17, 2026

La crítica de Flores no se centró en los incentivos económicos al cine en sí, sino en la percepción de la realidad nacional que expresó la actriz. Mientras Hayek celebraba un liderazgo enfocado en el arte, la activista recordaba la deuda pendiente en materia de seguridad y justicia para las víctimas de la violencia, poniendo de manifiesto dos visiones del país que conviven al mismo tiempo, pero con prioridades radicalmente distintas.

Fuente: Tribuna del Yaqui