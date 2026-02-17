Clima CDMX HOY 17 de febrero: Martes soleado con alta radiación por Contingencia Ambiental

Ciudad de México.- El clima en la Ciudad de México (CDMX) este martes 17 de febrero de 2026 no será un simple dato más: marcará la diferencia entre un día productivo y uno complicado por la mala calidad del aire y el calor intenso de la tarde. Con Contingencia Ambiental activa y niveles elevados de radiación solar, conviene anticiparse desde temprano y planear traslados, actividades al aire libre y hasta la ropa que usarás.

Así será el clima en la CDMX este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos compartidos por el portal web Meteored.mx, este martes 17 de febrero la CDMX tendrá ambiente fresco a templado por la mañana y cálido por la tarde, sin pronóstico de lluvia, pero con presencia de bruma. Además, se prevé viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Así será el clima en CDMX este martes. Foto: Conagua

La jornada arrancará con cielo completamente soleado. Alrededor de las 07:00 horas, el termómetro marcará 12°C, con sensación térmica similar y viento flojo del noroeste. Para las 08:00 horas, la temperatura subirá a 13°C y continuará el cielo despejado. Hacia las 09:00 horas ya se percibirá un ascenso más notorio, con 17°C y condiciones soleadas. En términos generales, la temperatura mínima en la capital se ubicará entre los 9 y 11°C, mientras que en zonas altas y serranas del Estado de México (Edomex) el ambiente será más frío.

Al acercarse el mediodía, el incremento térmico será más acelerado. A las 11:00 horas se estiman 22°C y un índice UV muy alto, alcanzando nivel 8, por lo que será indispensable el uso de protector solar. Para las 14:00 horas, la temperatura alcanzará entre 27 y 29°C como máxima en la CDMX, con sensación térmica cercana a los 26 grados. El índice UV podría llegar a nivel 10, considerado muy alto, en un contexto de contingencia ambiental y presencia de bruma, lo que reduce la dispersión de contaminantes.

Durante la tarde, alrededor de las 17:00 horas, el ambiente seguirá cálido con 26°C y viento moderado del norte con rachas de hasta 31 kilómetros por hora. Aunque el cielo permanecerá despejado, la combinación de radiación y contaminación podría generar molestias en personas sensibles. Por la noche, el descenso térmico será gradual. A las 20:00 horas se esperan 23 grados con cielo despejado, mientras que hacia las 23:00 horas la temperatura bajará a 19°C, con viento flojo del noroeste. A pesar del ambiente más fresco nocturno, no se prevén lluvias.

En el Valle de México, Toluca registrará temperaturas más bajas, con mínimas de 5 a 7°C y máximas de 25 a 27 grados, también con cielo despejado y sin lluvia.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)