Contingencia Ambiental: ¿Hay Doble Hoy No Circula este MARTES 17 de febrero de 2026 en CDMX?

Ciudad de México.- ¿Este martes 17 de febrero de 2026 permanece activa la Contingencia Ambiental en el Valle de México? Para que te movilices sin complicaciones, ya sea en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) o entidades aledañas, aquí te compartimos las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula. ¡Mucho ojo! Recuerda que en días recientes se activó el Doble Hoy No Circula.

Programa Doble Hoy No Circula del martes 17 de febrero: ¿Qué vehículos NO circulan este día?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa, mediante sus redes sociales oficiales que se mantiene la contingencia ambiental en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Edomex que integran la Zona Metropolitana del Valle de México. Por esta razón, este martes 17 de febrero se aplica el Doble Hoy No Circula, medida que busca prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas, y deberán suspender su circulación:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos con holograma 1 cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0.

Los vehículos con holograma 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como autos antiguos, de demostración o traslado, vehículos nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas formadas solo por letras. A estos se les aplica la misma restricción que a los holograma 2.

Asimismo, señalaron que habrá restricción del 50 por ciento a las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no tengan válvula de desconexión seca y cuya matrícula termine en número PAR.

Los vehículos de carga local o federal no podrán circular de las 6:00 a las 10:00 horas, salvo los que estén en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o del Estado de México.

En el caso de taxis con holograma “00”, “0”, “1” o “2” que entren en los supuestos anteriores, la restricción será de 10:00 a 22:00 horas.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores que incumplan el programa serán sancionados con una multa de entre 20 y 30 UMAS. En 2026, cada UMA tiene un valor de 117.31 pesos. Esto significa que la multa puede ir de 2 mil 346.20 hasta 3 mil 519.30 pesos.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Podrán transitar los vehículos eléctricos e híbridos.

También los que tengan holograma 0 o 00 vigente, siempre que no tengan engomado rosa y terminación de placa 7 u 8.

Están exentos los vehículos destinados a emergencias, servicios urbanos, transporte escolar y de personal, servicios funerarios, personas con discapacidad, así como el transporte de residuos y materiales peligrosos con autorización, excepto los que trasladan gasolina, diésel o gas L.P.

Pueden circular vehículos de servicio público de pasajeros y turismo, además de unidades que transporten productos perecederos en sistemas de refrigeración.

¿Dónde aplica el Doble Hoy No Circula?

La medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Y en 18 municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

La CAMe mantiene vigilancia sobre los niveles de contaminación en la región y podría actualizar las medidas dependiendo de las condiciones atmosféricas.

