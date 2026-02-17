Después de cuatro días 'atrincherado', Marx Arriaga afirma que abandonará su oficina en la SEP

Ciudad de México.-Debido a cambios en el contenido de libros de texto gratuitos, la tarde del pasado 14 de febrero de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) declaró mediante una nota informática sobre la situación con el exdirector de Materiales Educativos, Marx Arriaga, quien se ha negado a abandonar su oficina al asegurar que no ha sido notificado sobre su despido, por lo que ha permanecido cuatro días 'atrincherado' en su oficina. Arriaga aseguró que hoy, finalmente, abandonará las instalaciones.

En el comunicado resalta que Marx Arriaga ha desempeñado un papel destacado frente a la Dirección General de Materiales Educativos, ya que en su gestión se impulsó la creación de 107 Libros de Texto Gratuitos. Sin embargo, a pesar de la relevancia de su trabajo, con las recientes tensiones administrativas, se ha planteado llevar una 'ruta jurídica' para que se libere la plaza de directica si Arriaga no presenta su renuncia.

Después de cuatro días 'atrincherado', Marx Arriaga abandona su oficina en la SEP

La Dirección General de Materiales Educativos, dirigida por Arriaga, ha rechazado varias propuestas de eliminación y cambios en los Libros de Texto Gratuitos, argumentando que cualquier cambio podría poner en entredicho el legado de López Obrador. Esta acumulación de negativas resultó en un bloqueo de avances en la actualización de materiales. Desde el día 28 de enero de 2026, las autoridades educativas propusieron al director Arriaga ocupar otro cargo, oferta que fue rechazada.

Las autoridades insisten en que no se trató de un despido ni un desalojo, sino de un proceso administrativo ordinario; sin embargo, Arriaga insiste en que sigue a la espera de recibir un oficio con el cambio de puesto o la notificación de que fue despedido. Desde el día viernes 13 de febrero, el director ha decidido permanecer 'atrincherado' en su oficina en la SEP; sin embargo, después de pasar más de 80 horas continuas, Arriaga ha decidido que se rinde y confirma que el día martes 17 de febrero de 2026 se presentará en Conciliación y Arbitraje al finalizar con su jornada laboral.

"No estoy atrincherado. Tengo mucho trabajo, por eso como aquí en mi oficina. Estaré aquí hasta que lo acabe", comunicó Arriaga en una entrevista el día lunes 16 de febrero 2026. Además de insistir en que sigue a la espera de recibir un oficio con el cambio de puesto o la notificación de su despido.

"Hasta que no se haga oficial y me informen a mí, yo sigo haciendo mis funciones como firmé en mi contrato o hasta que se me indique lo contrario. Sigo esperando un documento de manera oficial donde se me destituya por el argumento que sea; lo único que sé son rumores", agregó.

En entrevista con el medio NMás, al ser cuestionado con lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual reconoció que hubo desencuentros con él por los libros de textos gratuitos, el director primero mencionó su reconocimiento a la presidenta; no obstante, menciona que no vio la 'Mañanera del Pueblo' con detenimiento. Durante la entrevista, Arriaga comentó que, después de aclarar su situación en la SEP, regresará a Ciudad Juárez, Chihuahua, con la intención de reincorporarse a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde fue académico.

Al ser cuestionado en la entrevista si se sentía traicionado por la Cuarta Transformación, Marx Arriaga lo negó y mencionó que sus ídolos del movimiento son la presidenta Sheinbaum y el expresidente López Obrador. El día lunes 16 de febrero por la tarde, la SEP designó a Nadia López como la nueva directora de libros gratuitos.

Fuente: Tribuna del Yaqui