Día del Inventor Mexicano: efemérides de HOY 17 de FEBRERO, acontecimientos en México y el mundo

Ciudad de México.- En el año de 1940, el científico, ingeniero, investigador y compositor mexicano Guillermo González Camarena creó uno de los inventos con mayor trascendencia para la historia del mundo: logró transmitir la señal de televisión a color. Por este motivo, cada 17 de febrero es celebrado el Día del Inventor Mexicano en honor al natalicio del científico.

Además de la invención de la televisión a color, la máquina tortilladora, la píldora anticonceptiva, el concreto translúcido, la tinta indeleble, junto con más inventos que se han creado en el país mexicano, por este motivo se busca reconocer la labor de la comunidad de inventores mexicanos, que han contribuido al desarrollo tecnológico y social del país un día como hoy.

No obstante, desde el año 2008, cada 17 de febrero también se conmemora el Día Internacional del Juego Responsable, por la Asociación Europea de Apuestas y Juegos de Azar, el cual tiene como finalidad crear conciencia en la población mundial sobre los efectos negativos de las adicciones a los juegos de azar y en línea.

Ya que la ludopatía es un tipo de trastorno que se caracteriza por estas prácticas compulsivas. Es importante recordar que esta enfermedad no debe ser confundida con un vicio, ya que afecta a edades cada vez más tempranas, influyendo de manera negativa en la vida personal, laboral y familiar.

Aunque el 17 de febrero se conmemoran el Día del Inventor Mexicano y el Día Internacional del Juego Responsable, no son las únicas efemérides que acontecieron en México y el mundo un día como hoy; aquí las demás fechas relevantes.

1811 : Son denunciados varios sacerdotes reunidos en Celaya, por cuestionar la legalidad del edicto de excomunión de Miguel Hidalgo.

1838 : Fallece el militar insurgente mexicano Nicolás Catalán, héroe de la independencia.

1848 : Son designados para convertir el armisticio con las tropas norteamericanas los generales Ignacio Mora y Villamil y Benito Quijano.

1895 : Es publicado por el periódico 'El Mundo' que el capital francés se ha introducido en México y ha adquirido acciones en las fábricas de hilados y tejidos; además, fundan la marca de cigarros 'El Buen Tono'.

1907 : Se inaugura el Palacio Postal por el italiano Adamo Boari, con un estilo que se considera una belleza eléctrica.

1907 : Nace el actor mexicano Julián Soler.

1909 : Muere el líder apache chiricahua, Gerónimo.

1915 : Se forman los Batallones Rojos para combatir a los ejércitos villistas y zapatistas.

1917 : Nace el ingeniero Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color.

1935 : Nace el actor y comediante mexicano, Chabelo.

1937 : El gobernador de la tribu yaqui, Ignacio Lucero, escribe una carta redactada en Vicam, Sonora, al presidente Lázaro Cárdenas, en la que se le pide la devolución de las tierras yaquis.

1939 : Se designa de manera formal para la candidatura presidencial por parte del partido PR a Manuel Ávila Camacho.

1940 : Nace el cantante y actor mexicano Vicente Fernández.

1945 : Fallece el militar y político mexicano Maximiano Ávila Camacho, quien fue la principal figura opositora a la corriente del cardenismo y a la izquierda oficial, hermano del presidente Manuel Ávila Camacho.

1948 : Nace el cantante y actor mexicano José José.

1982 : Con el objetivo de que el peso encuentre cotización real ante el dólar, el Banco de México anuncia su retiro temporal.

1983 : El presidente de la República mexicana recibe en visita de cortesía a la reina Isabel II en el puerto de Acapulco.

1995 : Con una mayoría priísta en la Cámara de Diputados, se desecha la demanda de juicio político contra Carlos Salinas de Gortari.

1998 : Nace la actriz mexicana Fernanda Urdapilleta.

2000 : El presidente de Microsoft, Bill Gates, presenta en Estados Unidos el sistema operativo Windows 2000.

2004 : Fallece el político y abogado mexicano, quien fue presidente de México en los años de 1976 a 1982, José López Portillo.

2019 : Muere la locutora, actriz y modelo mexicana, Olivia Leyva.

