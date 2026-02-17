¿Doble Hoy No Circula el MIÉRCOLES 18 de febrero? Suspenden Contingencia Ambiental en la CDMX y Estado de México

Ciudad de México.- Las autoridades ambientales del Valle de México determinaron que las restricciones aplicadas por la alta presencia de ozono llegaron a su fin la noche de este martes 16 de febrero. A partir de las 18:00 horas (local), los habitantes de la Ciudad de México y los municipios colindantes del Estado de México pueden retomar sus actividades habituales sin las limitaciones de movilidad.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tomó esta decisión tras observar que los niveles de contaminación empezaron a bajar de manera constante en las últimas horas. La mejoría en el cielo responde a cambios favorables en los patrones del viento y la presión atmosférica. "La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas. Agradecen a la población el seguimiento de las recomendaciones para la protección de la salud y de reducción de emisiones", indicó la CAMe en su boletín.

¿Se aplicará el Doble Hoy No Circula este MIÉRCOLES 18 de febrero?

No, se recuerda que mañana miércoles 18 de febrero, el Programa Hoy No Circula aplica de manera normal.

De acuerdo con la CAMe, los autos que no podrán circular durante este miércoles son aquellos con engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4; y que cuenten con holograma 1 o 2. Cabe señalar que la restricción aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, tiempo del Centro de México. Si tu vehículo cumple con estos requisitos, deberás planear otra forma de transporte para evitar infracciones.

uD83CuDF1E ¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este miércoles 28 de enero en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo uD83DuDD34con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

uD83DuDE97uD835uDC38uD835uDC65uD835uDC52uD835uDC5BuD835uDC61uD835uDC5CuD835uDC60 - uD835uDC21uD835uDC28uD835uDC25uD835uDC28uD835uDC20uD835uDC2BuD835uDC1AuD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC2C uD835uDFCEuD835uDFCE uD835uDC32 uD835uDFCE. pic.twitter.com/JearWCIVh3 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 28, 2026

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Por otro lado, los coches exentos del programa incluyen aquellos con hologramas 00 ó 0, así como autos eléctricos e híbridos. También están exentos los vehículos utilizados en transporte escolar, funerarios, de salud, aquellos con placas de discapacidad, taxis, transporte público y vehículos de emergencia.

La medida de restricción aplica no solo en la CDMX y el Edomex, sino también en los municipios con convenio de la Megalópolis: Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, así como los del valle de Toluca y Santiago Tianguistenco. En el Edomex, el programa está vigente en 18 municipios, incluyendo Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Coacalco, entre otros.

¿Qué pasa si no respetas el programa?

Es importante recordar que, en caso de no respetar las reglas del Hoy No Circula, los automóviles pueden ser retenidos por autoridades de tránsito y aplicarse multas que oscilan entre 20 y 30 UMAs, equivalentes a montos de alrededor de dos mil 200 a tres mil 400 pesos en 2025. Estas sanciones se aplican sin excepción, por lo que, aunque alegues desconocimiento, la infracción corresponde.

Aunque se trata de una rutina semanal, las condiciones ambientales pueden cambiar rápidamente, por lo que es recomendable consultar diariamente la información oficial de la CAMe o de la Secretaría del Medio Ambiente local, para evitar sorpresas o sanciones.

Se suspende la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información: https://t.co/sJC516d4Mn pic.twitter.com/s9igDPA0Pp — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / CAMe