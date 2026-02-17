Frente Frío 35 provocará LLUVIAS y heladas HOY: ¿Cuáles serán los estados de México afectados?

Ciudad de México.- El Frente Frío número 35 ya impacta al noroeste del país y este martes 17 de febrero de 2026 provocará lluvias, rachas de viento intensas y descenso de temperatura en al menos dos entidades de México. La advertencia es clara: habrá chubascos, posible lluvia engelante en la sierra norte y condiciones que pueden generar riesgos en carreteras y zonas urbanas. Aquí la información para que tomes precauciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informa que el Frente Frío 35 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana. Este sistema interactúa con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical. El resultado será viento fuerte a muy fuerte, lluvias y ambiente más frío en Baja California y Sonora.

Pronóstico de lluvias en México

Para este martes, en Sonora se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros (mm). En Baja California habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm. También se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Baja California Sur y Chihuahua.

Además, se prevé posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California. En el norte de Sonora, especialmente en zonas serranas, existe probabilidad de lluvia engelante, fenómeno que ocurre cuando la lluvia se congela al contacto con superficies frías.

¿Cómo estarán las temperaturas esta jornada?

Las temperaturas también registrarán contrastes importantes. En zonas serranas de Sonora se esperan mínimas de -5 a 0°C con heladas. En Chihuahua y Durango, los valores podrían descender hasta entre -10 y -5°C. En otras regiones montañosas del país, las mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados.

Mientras tanto, en gran parte del territorio nacional un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente estable y cálido a caluroso. Este martes habrá temperaturas máximas de 40 a 45°C en Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo). También se prevén máximas de 35 a 40 grados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla (suroeste) y Morelos. En otros estados como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las máximas serán de 30 a 35°C.

En el caso de Sonora, además de las lluvias, se esperan rachas de viento fuertes en el noroeste de México. Estas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. El SMN advierte que las lluvias fuertes pueden generar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. También podrían formarse bancos de niebla que reduzcan la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en la sierra norte de México, y mantenerse atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)