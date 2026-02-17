Lotería Nacional: Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Mayor No. 4002 de HOY martes 17 de febrero

Ciudad de México.- Este martes 17 de febrero de 2026 juega el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional. ¿Compraste tu cachito? Si la respuesta es sí, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de esta noche. Hoy se celebra el Sorteo Mayor No. 4002, que festeja los 56 años de la Colecta Anual de la Cruz Roja.

De acuerdo con la información compartida por la Lotería Nacional, las Colectas Nacionales de la Cruz Roja Mexicana constituyen uno de los ejercicios solidarios más representativos del país y el símbolo por excelencia de la recaudación nacional que respalda la labor humanitaria de esta institución centenaria. "Desde 1970, año en que se realizó la primera Colecta Nacional, esta iniciativa se ha consolidado como un llamado permanente a la participación ciudadana, mediante el cual la sociedad mexicana expresa su compromiso con la ayuda humanitaria".

La Lotería Nacional resalta que la Colecta Anual es un emblema de unidad nacional y conciencia social, "un acto colectivo que trasciende generaciones y reafirma el compromiso de la institución de estar siempre al lado de quienes más lo necesitan, cuando más lo necesitan".

¿Cuánto puedes ganar en el Sorteo Mayor?

Premio Mayor: 21 millones de pesos en tres series

Premio por serie: 7 millones de pesos

Costo del cachito: $30

Costo de la serie: $600

RESULTADOS del Sorteo Mayor No. 4002 de hoy martes 17 de febrero de 2026

Premio Mayor 21 millones de pesos:

34981

Segundo premio 2,550,000 pesos:

05857

Tercer premio 900,000 pesos:

05094

Cuarto premio 240,000 pesos:

25297

Quinto premio 240,000 pesos:

55758

Sexto premio 240,000 pesos:

13650

Séptimo premio 240,000 pesos:

47868

Octavo premio 120,000 pesos:

32648

Noveno premio 120,000 pesos:

59327

Décimo premio 120,000 pesos:

38561

Decimoprimer premio 120,000 pesos:

24185

Decimosegundo premio 120,000 pesos:

15834

