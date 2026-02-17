Profeco informa nuevos lineamientos para la venta de boletos de conciertos y da seguimiento al caso de BTS

Ciudad de México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mencionó que en sus lineamientos para la venta de boletos se deberá informar de manera clara la fecha, hora, lugar y horarios y artistas, según sea el tipo de concierto, además de publicar el mapa o plano del evento con las secciones que lo integran, junto con el número de asientos disponibles, con un mínimo de 24 horas de anticipación a la primera venta de boletos.

En la conferencia 'Mañanera del Pueblo', el titular de la Profeco, Cesar Iván Escalante Ruiz, señaló que, como parte de estos lineamientos, los proveedores no podrán aplicar una preselección de servicio complementario; cualquier servicio adicional deberá ser opcional. De la misma manera, 24 horas previas al inicio del concierto se tendrá que avisar si hay modificaciones en el evento.

Profeco 2026: Nuevos lineamientos para la venta de boletos y da seguimiento al caso de BTS

En el caso de la venta de boletos para los conciertos de BTS en México, el procurador mencionó que el día 11 de febrero de 2026, Ticketmaster respondió a la notificación que se le hizo y, conforme al procedimiento, tiene hasta el 17 de febrero de 2026 para presentar alegatos. Después de ese plazo, la Profeco cuenta con 15 días hábiles para emitir la resolución administrativa; una vez terminados los alegatos, se determinará si existe algún ajuste en el momento de la multa.

La Profeco alista nuevos lineamientos para la venta de boletos de conciertos y eventos masivos: deberán informar con claridad precios finales, mapa del recinto, condiciones y mecanismos de…

Con respecto a la venta de boletos en línea, Cesar Escalante informó que ya se notificó de manera formal un exhorto a las plataformas 'StubHub' y 'Viagogo', con el propósito de que se cumpla la normativa mexicana en materia de protección al consumidor. Profeco señaló que busca combatir las prácticas abusivas, como la reventa a sobreprecio o la falta de claridad en las condiciones de venta, reiterando que la prioridad es garantizar que los consumidores tengan información transparente y que no sean víctimas de estafas o cobros indebidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui