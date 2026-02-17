Secretaría de Salud confirma 31 muertes por sarampión en México; hay más de 9 mil contagios registrados

Ciudad de México.- Según datos confirmados por la Secretaría de Salud hasta el día de ayer lunes 16 de febrero de 2026, se han registrado un total de 31 fallecimientos a causa del sarampión en el país. En el registro realizado el día viernes 13 de febrero se habían confirmado 29 decesos. Sin embargo, el fin de semana se registraron dos muertes más; una en el estado de Jalisco y una más en el estado de Durango.

De esta manera, el mismo día de ayer, la Secretaría de Salud reportó nueve mil 850 casos confirmados de contagio por sarampión, siendo Jalisco el estado con mayor cantidad de casos confirmados, con dos mil 659. Asimismo, la dependencia federal señaló que hasta la fecha, en el país existen 25 mil 799 casos probables, de los cuales cuatro mil 585 casos se encuentran actualmente en revisión.

uD83DuDD34 Suman 31 muertes por sarampión en México y hay 9,850 casos confirmados, según la Secretaría de Salud.



uD83DuDC49Durante el fin de semana se agregaron dos fallecimientos más, uno en Jalisco y otro en Durango.



La mayoría de los decesos se registraron el año pasado, especialmente en… pic.twitter.com/Xdk5bOhVG5 — Azucena Uresti (@azucenau) February 17, 2026

Tras dar a conocer la cifra de fallecimientos por sarampión desde su brote en febrero del año pasado, también se dieron a conocer las entidades en las cuales se han registrado los decesos. El estado de Chihuahua encabeza la lista con 21 fallecimientos, seguido por Jalisco con un total de 3 y Durango con 2 decesos, mientras que Sonora, Michoacán, Tlaxcala, Chiapas y la Ciudad de México suman un fallecimiento por entidad.

Mediante campañas de vacunación, el sector salud hace un llamado a la población para aplicarse la vacuna con el objetivo de disminuir el riesgo de contraer el virus, principalmente en menores de edad y en personas de entre 20 y 49 años que no cuentan con inmunización o tienen su esquema de vacunación incompleto. Los primeros signos de esta enfermedad viral suelen manifestarse entre 10 y 14 días después del contagio, por lo que vacunarse representa una medida prioritaria para la población.

Con la finalidad de atender a un mayor número de personas, la Secretaría de Salud informó que se instalaron módulos adicionales en gran parte del territorio mexicano, priorizando lugares con gran afluencia de personas, como plazas comerciales y terminales de autobuses. Asimismo, algunos gobiernos estatales anunciaron que promoverán el uso de cubrebocas en planteles educativos, buscando prevenir contagios, cuidando la salud de los estudiantes y docentes.

#CiudadObregón | Anuncian tres casos de sarampión en Cajeme, los cuales ya se encuentran controlados, indicó Jesús Espinoza, director de salud municipal uD83EuDD12 pic.twitter.com/ZCpz4XmKU8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 16, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui