Sheinbaum anuncia que la Reforma Electoral será presentada la próxima semana

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó en su conferencia matutina de este martes 17 de febrero que la Reforma Electoral será presentada la próxima semana. Este anuncio surge tras una reunión sostenida ayer lunes con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, grupo que es coordinado por Pablo Gómez.

La mandataria detalló que el proyecto será expuesto primero en Palacio Nacional para después definir cuál de las dos cámaras del Congreso funcionará como sede para su discusión legislativa. Sheinbaum enfatizó que el sistema actual es sumamente costoso y requiere una reingeniería financiera. Al respecto, Sheinbaum declaró: "Ya lo vamos a presentar, es muy importante, no es mandar una reforma por mandar una reforma, el objetivo es disminuir los costos de una elección, porque México tiene las elecciones más caras del mundo y el financiamiento".

La propuesta se estructura bajo cuatro pilares fundamentales, entre los que destacan la promoción de la democracia participativa y la facilitación del voto para los mexicanos que residen en el extranjero. Con estas medidas, el gobierno busca que los ciudadanos se involucren más en las decisiones políticas del país y que el sistema sea más incluyente, eliminando las barreras que actualmente dificultan la participación de quienes viven fuera del territorio nacional, asegurando que su voz también cuente en los procesos democráticos.

Otro de los puntos más relevantes de la reforma tiene que ver con la selección de los legisladores plurinominales. La intención es transformar el método de asignación de estos asientos para que no dependan exclusivamente de las decisiones internas de los partidos políticos, sino del respaldo ciudadano directo. Sobre este tema, la presidenta propuso: "Que las listas de los plurinominales no sean como tales, que no sean las cúpulas de los partidos que elijan, que la representación proporcional sea elegida por la gente".

Con esta reforma, el Ejecutivo busca modernizar el aparato electoral y responder a una demanda social de mayor transparencia y ahorro. Al reducir el presupuesto destinado a los comicios y modificar la representación proporcional, se pretende devolver el control de las candidaturas a los votantes y optimizar el uso del dinero público.

Fuente: Tribuna del Yaqui