Simulacro de sismo mañana miércoles 18 de febrero; esta es la hora para CDMX y Edomex

Ciudad de México.- Este miércoles 18 de febrero, la Zona Metropolitana del Valle de México vivirá una nueva jornada de reforzamiento en sus protocolos de seguridad civil. En punto de las 11:00 horas (local), el sonido característico de la alerta sísmica interrumpirá las actividades cotidianas en la Ciudad de México y el Estado de México. Se trata de un ejercicio diseñado para evaluar los tiempos de reacción y la organización ciudadana ante la posibilidad de un fenómeno natural de gran magnitud.

Para este ensayo, se activarán 13 mil 900 altavoces distribuidos en puntos estratégicos, sumados a la difusión masiva a través de teléfonos celulares. La Coordinación Nacional de Protección Civil, bajo la dirección de Laura Velázquez Alzúa, confirmó que los dispositivos móviles recibirán un aviso de texto y audio. Aunque se realizan labores técnicas para ajustar el volumen y el contenido de estos mensajes en busca de una comunicación menos intrusiva, para este ejercicio el formato se mantendrá igual que en ocasiones anteriores.

Esto debido a que las modificaciones tecnológicas aún no se encuentran finalizadas. El escenario hipotético planteado para el simulacro contempla un sismo de magnitud 7.2. Se ha determinado que el origen del movimiento telúrico imaginario se ubicaría a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca. Esta configuración geográfica permite a las autoridades medir la eficacia de los sensores y la velocidad de transmisión de la señal hacia el centro de la República.

Recuerden que mañana se llevará a cabo el Primer Simulacro por Sismo.



Participa, atendiendo las indicaciones de las autoridades y siguiendo los protocolos de protección civil establecidos.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/9LgJwGbgoR — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) February 18, 2026

La convocatoria está abierta a todos los habitantes, con énfasis en aquellos que residen o transitan por los municipios mexiquenses conurbados. Entre las localidades que participarán se encuentran Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Naucalpan de Juárez, Chimalhuacán y Huixquilucan. También se suman a la actividad Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Ixtapaluca, La Paz, Nicolás Romero, Tecámac, Tultitlán y Valle de Chalco.

Instrucciones del simulacro

Es fundamental que la ciudadanía asuma este ejercicio con seriedad. Al escuchar la señal, se debe mantener la calma, identificar las zonas de menor riesgo dentro de los inmuebles y proceder al desalojo ordenado siguiendo las rutas marcadas. La práctica constante es la única manera de garantizar que, ante una situación real, las personas actúen de forma instintiva y segura. Cabe mencionar que el sistema de alertamiento ha demostrado un funcionamiento correcto en los eventos recientes, como los registrados a principios de enero y febrero con epicentros en Guerrero y Oaxaca, cumpliendo su función de avisar con segundos de ventaja.

uD83DuDEA8 Primer Simulacro por Sismo 2026 (EdoMéx y CDMX)



Cuando llegue el momento del simulacro, piensa en esto:

uD83DuDEB6??? fluidez en vez de prisa,

uD83EuDD1D respeto en vez de empujones,

uD83EuDDE0 atención en vez de gritos.

Evacuar bien es evacuar con orden. pic.twitter.com/96SlHx2wcp — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) February 7, 2026

Mirando hacia el futuro del calendario de Protección Civil para este 2026, ya se tienen agendados dos simulacros de alcance nacional. El primero ocurrirá el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas. Esta fecha tiene una relevancia histórica, pues conmemora 4 décadas desde la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Posteriormente, el segundo ejercicio se efectuará el 19 de septiembre, también a las 11:00 horas. Este último destaca por una novedad en la planeación: por primera vez se efectuará en día sábado, lo que planteará retos distintos al ocurrir en un fin de semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui