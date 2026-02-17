A sus 83 años, David Kershenobich, secretario de Salud, tiene influenza: ¿Cuál es su estado actual?

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 17 de febrero de 2026, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el titular de la Secretaría de Salud (SSa), David Kershenobich, estará ausente. La razón es que se encuentra enfermo de influenza y permanece en casa bajo atención médica. Aquí te compartimos el reporte que dio el Gobierno Federal.

¿Cuál es el estado de salud de David Kershenobich?

Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que el funcionario no asistió al encuentro con medios debido a su estado de salud. Apuntó que si bien está guardando reposo (como medida preventiva), se encuentra bien, sin complicaciones hasta ahora: "El doctor Kershenobich ahora no viene, anda medio malo de influenza. Está bien, sin problema, pero está guardado en casa".

uD83DuDD34 #ALMOMENTO La presidenta Claudia Sheinbaum informa que el secretario de Salud, David Kershenobich, padece influenza y se encuentra en recuperación #LaMañaneraDelPueblo pic.twitter.com/f04xTnBECW — El Universal (@El_Universal_Mx) February 17, 2026

La presidenta no dio más detalles sobre el contagio del secretario de Salud, ni reportó cambios en la operación de la dependencia federal.

David Kershenobich tiene 83 años

Es importante señalar que David Kershenobich tiene 83 años de edad; por su edad, forma parte del sector considerado más vulnerable ante enfermedades respiratorias, como la influenza. Por esta razón, es de esperarse que se extremen precauciones médicas y el secretario permanezca en reposo. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado de complicaciones adicionales.

¿Quién es David Kershenobich?

David Kershenobich fue nombrado secretario de Salud en 2024 por la presidenta Claudia Sheinbaum. Es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, cuenta con un doctorado en Medicina por la Universidad de Londres. Realizó la especialidad en Hepatología en el Royal Free Hospital de Londres.

Su trabajo académico se centró en la fisiopatología de la cirrosis hepática. También fue uno de los primeros investigadores en México en estudiar la hepatitis C desde el enfoque clínico. Es autor de 249 artículos originales, ocho libros y 114 capítulos de libros. Tiene el nombramiento de investigador emérito nivel III del Sistema Nacional de Investigadores. Entre 2005 y 2012 formó parte de la Junta de Gobierno de la UNAM. Posteriormente, de 2010 a 2012, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina de México.

TRIBUNA dará seguimiento al estado de salud del funcionario y a cualquier actualización oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui