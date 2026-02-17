Tráfico CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS y BLOQUEOS este MARTES 17 de febrero de 2026?

Ciudad de México.- Si hoy, martes 17 de febrero de 2026, tienes planeado viajar en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX) o hacia el Estado de México (Edomex), es importante que revises cómo estará el tránsito. Para esta jornada se prevén marchas, concentraciones, bloqueos y hasta una rodada que podrían afectar la circulación en puntos clave de la capital.

De acuerdo con información oficial del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX(, las movilizaciones se concentran principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, desde temprano y hasta la noche. ¡Sigue leyendo y toma precauciones.

Advierten marchas en CDMX este martes. Foto: C5

Movilizaciones programadas para este 17 de febrero

Las actividades comienzan desde las 06:00 horas y se extienden hasta las 21:00 horas. Hay concentraciones en el Centro Histórico, colonia Obrera, Juárez y Lindavista, además de una rodada nocturna. Las autoridades recomiendan anticipar salidas y considerar rutas alternas en avenidas principales como Insurgentes, Paseo de la Reforma, Eje Central, Circuito Interior y vías cercanas al primer cuadro.

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 06:00 horas se tiene prevista una concentración en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

A las 07:00 horas habrá otra concentración en Calzada San Antonio Abad, colonia Obrera.

A las 11:00 horas se registran dos concentraciones más. Una en Plaza de la Constitución número 2, colonia Centro Histórico, y otra nuevamente en Plaza de la Constitución, también en el Centro Histórico.

Más tarde, a las 17:00 horas, se reporta concentración en Glorieta de los Insurgentes y Génova, colonia Juárez, punto con alta afluencia vehicular y peatonal.

Alcaldía Gustavo A. Madero

A las 07:00 horas está programada una concentración en avenida Insurgentes Norte y avenida Ricardo Flores Magón, colonia Lindavista.

A las 21:00 horas habrá una concentración-rodada con salida desde Constitución de la República 221, colonia Pradera Primera Sección, con rumbo sin definir, lo que podría generar afectaciones dinámicas en distintos puntos.

Doble Hoy No Circula este martes 17 de febrero

Este martes también aplica el programa Doble Hoy No Circula en la CDMX debido a la mala calidad del aire por Contingencia Ambiental. Según las normas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no podrán transitan los vehículos con holograma 0 y 00 con terminación de placa 7 y 8, engomado rosa.

Tampoco circulan los vehículos con holograma 1 con terminación 0, 2, 4, 6, 7 y 8.

Los vehículos con holograma 2 no pueden circular.

Ante este panorama, la recomendación es revisar tanto las restricciones vehiculares como los puntos de movilización antes de salir. Aquí en TRIBUNA te compartimos más información.

¡Maneja con precaución este día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5-CDMX)