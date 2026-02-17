(VIDEO) Entre memes y burlas, Salinas Pliego exhibe figura de Marx Arriaga con sello de "rechazado"

Ciudad de México.- Este martes 17 de febrero de 2026 vuelve a dar de qué hablar el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien es considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del país. El motivo de la controversia que generó es Marx Arriaga, quien, como te hemos estado informando en TRIBUNA, fue destituido como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De hecho, desde que comenzó toda la situación con el doctor en Filología Hispánica, el dueño de TV Azteca ha dedicado parte de su día a publicar sobre el caso del académico; sin embargo, en esta ocasión fue más allá al difundir por medio de X (antes Twitter) una figura de acción satírica, realizada por personal de su televisora. A dicho personaje que representa a Marx le agregaron un "megáfono de la verdad" y un sello de "rechazado".

"Mi gente de @Azteca se puso creativa y nos compartió este video sobre el papelón que está haciendo el gobierno frente a un solo funcionario que se niega a acatar órdenes", explicó el egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, para después hacer hincapié en que este tipo de situaciones, según su postura, no se veían en el periodo en que gobernó México el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Figura de Marx Arriaga

Cabe destacar que en el video se burla no solamente de los argumentos que ha compartido en su perfil de Facebook el originario de Texcoco, Estado de México, para no abandonar el cargo, el cual ahora encabeza Nadia López García, una activista por los derechos educativos y culturales que ha captado especial atención por ser hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi).

Mi gente de @Azteca se puso creativa y nos compartió este video sobre el papelón que está haciendo el gobierno frente a un solo funcionario que se niega a acatar órdenes.



Dirán lo que quieran, pero algo así no se había visto jamás, ni siquiera en los peores momentos del PRI.



Lo… pic.twitter.com/gWccTuLZzo — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 17, 2026

Volviendo al tema inicial, el juguete de Arriaga provocó una ola de memes, sobre todo por las frases que se usan en el clip: "El mundo de las letras está en peligro. Las fuerzas neoliberales quieren editar la historia. ¡Pero él no se moverá! ¡Llega el nuevo! Marx edición atrincherado", se escucha en el material audiovisual, seguido de: "el juguete no tiene la capacidad de autocrítica […] Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia".

