Alerta sísmica: Se realiza el primer simulacro de 2026 en la Ciudad de México y en el Estado de México

Ciudad de México.- Siendo el primero de tres simulacros que se realizarán en este 2026, este miércoles 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas del centro de la República Mexicana, se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México y el Estado de México; por medio de altavoces y celulares, millones de personas desalojaron casas, escuelas, oficinas, comercios y edificios.

Miembros de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyaron a usuarios del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México para la evacuación y su concentración en los puntos de encuentro. Por su parte, cinco helicópteros cóndor realizaron sobrevuelos para informar sobre sucesos relevantes y supervisar la participación de los ciudadanos.

Desde la @SEGOB_mx nos unimos de manera activa y organizada al #SimulacroMetropolitano, con lo que reforzamos la cultura de la prevención ante un eventual #sismo. uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83DuDC77uD83CuDFFB???uD83DuDC77uD83CuDFFD???@Claudiashein pic.twitter.com/9DMyvVqbdx — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) February 18, 2026

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que durante el simulacro se activaron todos los protocolos de emergencia, seguridad y comunicación; sin embargo, diversas dependencias como la Secretaría de Gobernación y Movilidad, después de ser activada la alerta, se dirigieron a una reunión con el Comité Nacional de Emergencias para recibir el reporte del Ejército Metropolitano.

La coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, comunicó que se realizarán dos simulacros nacionales más. El siguiente simulacro será el día miércoles 6 de mayo de 2026 a las 11:00 horas del centro de México; la fecha coincidirá con la conmemoración del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil. El día sábado 19 de septiembre será el último simulacro de 2026, fecha en la cual se recuerdan los sismos de 1985 y 2017.

Continuamos la transmisión de mensajes de manera normal.

Gracias por participar en el #PrimerSimulacro2026. Cualquier señal de alerta deberá ser considerada como sismo real.

¡Prevenir es vivir! pic.twitter.com/0NKryhClo8 — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) February 18, 2026

La organización de Protección Civil señaló que se decidió realizar en fin de semana el último simulacro para poner a prueba la capacidad de respuesta de la población y las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, ya que es un contexto distinto al horario laboral.

