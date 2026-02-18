Cámara de Diputados aprueba cambios a la ley para asegurar educación inclusiva y equidad en todo México

Ciudad de México. - El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de educación inclusiva. En un comunicado, la Cámara Baja compartió que la reforma fue avalada con 431 votos a favor y establece que las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones de la Ciudad de México garantizarán la educación de calidad "e inclusiva, así como" la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma.

En dicho documento también aclaran que la prioridad es velar por las infancias con discapacidad, pues, al igual que los demás pequeños, tienen el derecho a una vida donde puedan acceder fácilmente a una educación inclusiva y, por supuesto, desarrollarse en un entorno donde se prioricen su dignidad e integridad. Asimismo, puntualizaron que es responsabilidad de la sociedad y del Estado proporcionarles las herramientas necesarias para una inclusión efectiva.

La diputada de la bancada de Morena, Kenia Gisell Muñiz Cabrera, es quien promovió la iniciativa, pues mencionó que esto es solo un paso para que la inclusión no dependa de la voluntad de unos cuantos, por lo que, como una forma de darle mayor validez, tiene que estar escrita con claridad en la norma, como una obligación exigible, medible y verificable, garantizando que ningún menor sea excluido del sistema educativo por discapacidad, contexto social, origen o cualquier otra condición.

Muñiz Cabrera destacó que el dictamen evita la sobrerregulación y posibles antinomias con lo contemplado en la Ley General de Educación y en la normativa secundaria, haciendo especial hincapié en que, cuando un marco jurídico se vuelve confuso, "quien pierde es la niñez". De tal manera que, si es ambiguo, provoca exclusiones, siendo así que con el dictamen se convierta en un estándar nacional.

La funcionaria pública, que se desempeñó en áreas administrativas y de atención al cliente, dejó en claro que la educación inclusiva es reconocer que "lo normal es la diversidad", considerando que en realidad el cambio debería empezar por combatir los estereotipos y prejuicios, y solo de esta manera los infantes desarrollarán su máximo potencial. Es necesario aclarar que, una vez aprobada la iniciativa, fue turnada y remitida al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui