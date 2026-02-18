Clima en CDMX HOY 18 de febrero: ¡Alerta! Pronostican mañana fresca y CALOR en la TARDE

Ciudad de México.- Antes de elegir la ropa y salir rumbo al trabajo o la escuela, conviene hacer una pausa: el clima en la Ciudad de México (CDMX) de hoy, miércoles 18 de febrero de 2026, tendrá contrastes importantes entre la mañana fresca y la tarde cálida. Leer el pronóstico del tiempo completo será clave para tomar precauciones, especialmente por el aumento de temperatura y la intensidad del sol al mediodía.

Así será el clima en CDMX este miércoles 18 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este día el Valle de México tendrá cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día. No se prevén lluvias ni en la CDMX ni en el Estado de México (Edomex), pero sí variaciones térmicas marcadas.

Así será el clima en CDMX este miércoles. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en la región. En la CDMX la temperatura mínima se ubicará entre los 10 y 12°C, por lo que el amanecer será frío, sobre todo en zonas altas. En puntos como Toluca, Edomex, el frío será más intenso, con mínimas de 3 a 5°C y posibles heladas en áreas serranas.

En la capital, hacia las 07:00 horas el termómetro rondará los 11°C, con cielo soleado y viento ligero del oeste. A las 08:00 horas la temperatura subirá a 13°C, y hacia las 09:00 alcanzará cerca de 17°C, todavía con ambiente agradable y vientos flojos del sureste. La radiación UV será baja en las primeras horas, pero aumentará rápidamente conforme avance la mañana. Para el mediodía y primeras horas de la tarde el escenario cambiará. A las 11:00 horas se prevén alrededor de 23°C, con sensación térmica ligeramente superior y un índice UV muy alto.

Entre las 14:00 y 17:00 horas se espera el punto máximo de calor, con temperaturas de 28°C y una máxima general estimada entre 27 y 29 grados en la CDMX. En el suroeste del Edomex el ambiente será incluso caluroso, con máximas de 25 a 27°C en Toluca. El viento soplará del sur y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 35 kilómetros por hora.

Por la noche, el ambiente se tornará nuevamente más templado. Alrededor de las 20:00 horas la temperatura será cercana a los 23°C, con cielo despejado y viento moderado del sureste. Hacia las 23:00 horas descenderá hasta los 18°C, manteniendo condiciones estables y sin probabilidad de lluvia.

En conclusión, el clima en CDMX hoy estará dominado por cielo mayormente soleado, sin precipitaciones y con una amplitud térmica notable entre el amanecer y la tarde. Se recomienda salir abrigado por la mañana, usar protector solar al mediodía por el índice UV muy alto y mantenerse hidratado ante el aumento de temperatura.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)