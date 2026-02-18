¿Dónde habrá marchas y BLOQUEOS HOY 18 de febrero en CDMX? Movilizaciones que afectarán el tráfico

Ciudad de México.- Si hoy, miércoles 18 de febrero de 2026, tienes planeado trasladarte en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX) o hacia el Estado de México (Edomex) y otros puntos del Valle de México, es fundamental que revises cómo estará el tránsito HOY. A lo largo de la jornada se tienen previstas marchas, bloqueos, concentraciones y movilizaciones en distintas alcaldías, lo que podría generar cierres parciales y afectaciones viales.

Para evitar retrasos, aquí te compartimos todas las marchas programadas para HOY en CDMX, con horarios, puntos de reunión y posibles rutas.

Marchas de este miércoles en CDMX, ¡precaución!. Foto: C5-CDMX

Movilizaciones sociales miércoles 18 de febrero de 2026

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), este miércoles se contemplan actividades en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Benito Juárez, Tlalpan y Xochimilco.

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 07:00 horas habrá una concentración-marcha en Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico, con rumbo aún sin definir.

También a las 07:00 horas se tiene prevista una concentración en Calzada San Antonio Abad, colonia Obrera.

A las 10:00 horas se realizará otra concentración en Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro Histórico.

Más tarde, a las 10:30 horas, se llevará a cabo una concentración-marcha en Avenida Juárez s/n, Centro Histórico, con dirección a Avenida Paseo de la Reforma s/n, colonia Juárez. La posible ruta está sin definir.

Finalmente, a las 11:00 horas se tiene programada una concentración más en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

Alcaldía Gustavo A. Madero

A las 07:00 horas se programó una concentración en Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricarte, colonia Lindavista. La zona podría registrar carga vehicular durante las primeras horas del día.

Gobierno de la CDMX informa sobre marchas este miércoles. Foto: C5-CDMX

Alcaldía Coyoacán

A las 09:00 horas se prevé una concentración en Rosario Castellanos y Dolores Guerrero, colonia Unidad Habitacional CTM Culhuacán. Se recomienda considerar rutas alternas en el sur de la ciudad.

Alcaldía Benito Juárez

A las 10:00 horas se realizará una concentración en Calzada de Tlalpan, colonia Portales Sur, uno de los ejes más transitados de la capital.

Alcaldía Tlalpan

En Tlalpan habrá dos eventos. A las 14:00 horas se tiene prevista una concentración en Avenida Insurgentes Sur y Calzada de Tlalpan, colonia La Joya.

Más tarde, a las 17:00 horas, se realizará una concentración-marcha en Periférico Sur 5141, colonia Isidro Fabela, con rumbo hacia Avenida del Imán y Avenida Antonio Delfín Madrigal, colonia Pedregal de Carrasco. La ruta definitiva está sin precisar.

Alcaldía Xochimilco

A las 16:00 horas se contempla una concentración en Periférico Sur 6677, colonia Santa María Tepepan.

uD83CuDF1E ¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este miércoles 18 de febrero en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo uD83DuDD34con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

uD83DuDE97uD835uDC38uD835uDC65uD835uDC52uD835uDC5BuD835uDC61uD835uDC5CuD835uDC60 - uD835uDC21uD835uDC28uD835uDC25uD835uDC28uD835uDC20uD835uDC2BuD835uDC1AuD835uDC26uD835uDC1AuD835uDC2C uD835uDFCEuD835uDFCE uD835uDC32 uD835uDFCE. pic.twitter.com/LVDwjwBHqJ — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 18, 2026

Recomendación para conductores

Las movilizaciones podrían provocar cierres intermitentes, reducción de carriles y asentamientos viales en zonas clave como el Centro Histórico, Calzada de Tlalpan, Insurgentes Norte y Sur, así como Periférico. Si tienes traslados programados, lo más recomendable es salir con anticipación, consultar rutas alternas y mantenerse atento a los reportes en tiempo real de las autoridades capitalinas.

Fuente: Tribuna del Yaqui