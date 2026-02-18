Embajador Ronald Johnson llama a actuar tras niña que dio positivo a fentanilo en Puebla

Puebla, Puebla.- Un evento de riesgo sanitario se registró el pasado martes 17 de febrero en el municipio de Huauchinango, Puebla, en el que se vieron involucrados siete menores de edad. Los pequeños, con un rango de edad que va desde los 2 hasta los 11 años, sufrieron una intoxicación tras haber consumido alimentos adquiridos en un puesto callejero. Los reportes señalan que el malestar se manifestó después de la ingesta de tamales.

Esta situación obligó a su traslado al Hospital General para recibir la atención médica necesaria. Lo que destacó en el informe brindado por la Secretaría de Salud estatal fue el hallazgo de fentanilo en el organismo de una niña de solo 10 años. Este resultado positivo generó preocupación sobre la posible contaminación de los productos consumidos. La autoridad sanitaria no confirmó si los otros seis pacientes también tuvieron contacto con la droga.

Sin embargo, comunicó que la totalidad del grupo respondió de manera favorable a los tratamientos médicos. Una vez estabilizados y fuera de peligro, todos recibieron el alta para continuar su recuperación desde casa. Ante tales circunstancias, la dependencia de salud notificó a las instancias de justicia para iniciar las averiguaciones pertinentes, con el fin de rastrear el origen de la sustancia y determinar responsabilidades legales.

Asimismo, se aclaró que la labor de otorgar permisos y vigilar la operación de los vendedores ambulantes es una tarea que corresponde a la administración del ayuntamiento de Huauchinango. La lamentable noticia generó reacciones en el ámbito diplomático. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, se pronunció mediante la plataforma X lamentando que sustancias tan peligrosas alcancen a la población infantil.

El fentanilo no distingue si eres de los Estados Unidos o de México. Como dolorosamente lo demuestra este caso, tampoco distingue entre un adulto y un niño indefenso. Esto refuerza la urgencia de desmantelar las redes que envenenan a nuestras comunidades con fentanilo. Nos… https://t.co/VY00j3xoE4 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) February 18, 2026

El funcionario enfatizó que esta droga "no distingue nacionalidades" y subrayó que "tampoco hace diferencia entre un adulto y un niño indefenso". Johnson aprovechó el incidente para hacer un llamado a desmantelar las organizaciones que distribuyen este químico, solidarizándose con las familias poblanas afectadas.

Fuente: Tribuna de Yaqui