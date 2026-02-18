HOY miércoles 18 de febrero sigue el registro de Pensión Bienestar 2026: ¿A quién le toca?

Ciudad de México.- La Pensión Mujeres Bienestar, uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, abrió recientemente un nuevo periodo de registro del 16 al 22 de febrero de 2026. En TRIBUNA te tenemos toda la información que necesitas para que no se te pase la fecha en la que deberás acudir a registrarte. Debes recordar que el día se asigna según tu apellido.

Antes que nada, hay que recordar que, en el caso de la Pensión para Adultos Mayores, se recibirá un monto de 6,400 pesos y las personas beneficiarias son aquellas de 65 años o más; mientras que, respecto a Mujeres Bienestar, recibirán 3,100 pesos bimestrales. La incorporación concluirá el domingo 22 de febrero y los módulos están disponibles en el sitio web oficial http://gob.mx/bienestar.

El método para ubicar el módulo más cercano a tu domicilio es escribir en la casilla correspondiente el estado y el municipio; así el sistema te mostrará las sedes disponibles. Cabe destacar que en este tipo de apoyos las fechas de registro se asignan por apellido, por lo que hace unas horas la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, reveló el nuevo listado; a continuación, te lo mostramos.

Fechas

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Para evitar contratiempos es vital respetar el calendario asignado, lo que ayudará a que el proceso concluya lo más pronto posible. Asimismo, las mujeres que no puedan acudir de manera presencial el día indicado tienen la posibilidad de solicitar una visita domiciliaria a través del portal gob.mx/bienestar. Evita que se te pase el tiempo y realiza tu trámite, tomando en cuenta que el domingo es para todas las letras.

Requisitos para el registro:

Identificación oficial vigente CURP con impresión reciente Acta de nacimiento Comprobante de domicilio (con antigüedad no mayor a tres meses) Número telefónico de contacto.

?? #PensionesBienestar ??

Ya puedes registrarte a la #PensiónMujeresBienestar y a la #PensiónAdultoMayor



uD83DuDCCC #RecuerdaQue el registro es de acuerdo con la letra de tu primer apellido, en el #MóduloBienestar más cercano a tu domicilio. Consúltalo aquí: https://t.co/dJrnoQu8Pc… pic.twitter.com/hoXVSv6R5q — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui