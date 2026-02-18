Presidenta de la Cámara de Diputados señala que suplente de Sergio Mayer continúa sin tomar protesta

Ciudad de México. - Como te informamos previamente en TRIBUNA, el diputado federal Sergio Mayer solicitó licencia indefinida en la Cámara de Diputados para participar en el exitoso reality show de Telemundo La Casa de los Famosos, petición que realizó desde el pasado 17 de febrero y, a través de un boletín, San Lázaro confirmó que la licencia de Mayer fue aprobada en votación económica.

De hecho, ayer, durante la transmisión de apertura, apareció el también actor de Televisa como un elemento sorpresa para la audiencia y los demás concursantes, pues vestía un conjunto negro y gafas oscuras. En su breve participación dejó en claro que su propósito al entrar a este nuevo formato es replicar su anterior éxito con el team Infierno en la edición México, donde ganó la influencer Wendy Guevara.

¿Quién es el suplente de Sergio Mayer?

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, compartió en un encuentro con diversos medios de comunicación, donde habló sobre este tema y sorprendió al decir que, hasta el momento, el suplente de Sergio Mayer no ha tomado protesta ante el Palacio Legislativo de San Lázaro. Asimismo, aclaró que el hecho de que le hayan otorgado el permiso no implica que esté libre de sus obligaciones legislativas ni de las responsabilidades propias del cargo.

Sergio Mayer

"El hecho de que pidas licencia no deja que él siga teniendo el cargo. Cualquier diputado, aún con licencia, sigue siendo un legislador", afirmó López Rabadán. Es necesario destacar que el periodo del también artista como parte de la dependencia federal concluirá el próximo 31 de agosto de 2027 y, en lo que respecta al concurso, tiene una duración total de 17 semanas consecutivas.

#Tendencias | El diputado Sergio Mayer entra a 'La Casa de los Famosos 6' uD83DuDC40uD83DuDCFA pic.twitter.com/FvMMYRv6D3 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 18, 2026

Por lo pronto, esta situación desde ya generó un intenso debate público, donde una parte de los ciudadanos considera que no es adecuado, y las protestas de inconformidad en redes sociales incluso provocaron que comenzaran a hacerle un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que responda a las dudas de dichos ciudadanos. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Fuente: Tribuna del Yaqui