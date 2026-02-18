Profeco inicia operativo de verificación y vigilancia para el Mundial FIFA 2026

Ciudad de México.- Con la celebración del Mundial FIFA 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha iniciado operativos para reforzar la protección de los consumidores durante el evento deportivo de mayor relevancia a nivel internacional. Informó que activó el 'Programa de Verificación y Vigilancia Copa Mundial de la FIFA 2026-Mundial Social', teniendo como objetivo prevenir abusos y garantizar buenas condiciones en la presentación de bienes y servicios.

Lo anterior partir del día lunes 16 de febrero hasta el domingo 19 de julio de 2026, periodo que será previo y durante el Mundial. El programa contempla labores de prevención y vigilancia en coordinación con las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) que están distribuidas por toda la República Mexicana, teniendo como objetivo promover el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como impedir prácticas abusivas que puedan afectar a visitantes nacionales o extranjeros.

Las ciudades con mayor vigilancia de Profeco durante el Mundial 2026, y donde se contempla la intensificación de operativos durante el recorrido del 'trofeo' programado para el sábado 28 de febrero hasta el lunes 8 de junio de 2026, son:

Guadalajara

Veracruz

Chihuahua

Querétaro

Monterrey

Puebla

Chichén Itzá

Mérida

Ciudad de México

En los eventos oficiales de Fan Fest México de la Copa Mundial FIFA 2026, la supervisión será reforzada y se instalarán pantallas gigantes, además de organizar actividades masivas en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. La Profeco también vigilará diversos comercios que tienen relación con el turismo y entretenimientos como:

Hoteles

Agencias de viajes

Servicios de transporte en general

Restaurantes, bares y cantinas

Centros de apuestas

Atracciones turísticas

Tiendas de artículos de conveniencia

Renta de vehículos

Centro de convenciones

Se contempla revisar que los proveedores ajusten su comportamiento a lo establecido por la Ley Federal de Protección al Consumidor y que cumplan con la información comercial y las especificaciones previstas por las Normas Oficiales Mexicanas. Además, Profeco revisará los instrumentos de medición utilizados en transacciones, como básculas y relojes de registro.

También Profeco tendrá acciones para sensibilizar a que los establecimientos exhiban precios de manera clara y visible, reforzando esta medida mediante la colocación de preciadores y decálogos con derechos básicos de los consumidores. En el caso de que se detecte un incumplimiento, la Profeco aplicará medidas que van desde la suspensión parcial de la comercialización de bienes hasta la clausura de sus establecimientos.

Fuente: Tribuna del Yaqui