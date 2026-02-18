Reforma contra Pensiones Millonarias: Sheinbaum se podría jubilar con 30 mil pesos mensuales

Ciudad de México.- Este miércoles 18 de febrero, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' realizada desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo habló de cuál será su pensión al terminar su Administración. La declaración la hizo en el marco de la presentación de la nueva Reforma Constitucional para eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios.

Al explicar las modificaciones que se harán en la Carta Magna con la Reforma de Pensiones sin Privilegios a exfuncionarios de altos mandos, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano habló sobre cómo sería su jubilación. Recordó que, al entrar al Gobierno Federal renunció a su plaza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), porque ya tenía seis años de licencia, el tiempo máximo de este permiso.

?? Sheinbaum calcula que su pensión al jubilarse será de cerca de 30 mil pesos al mes pic.twitter.com/YmQZoYBlGy — Juan Antonio Pérez (@notacentralmx) February 18, 2026

Yo era académica de la UNAM, renuncié a mi plaza y pues ahora soy presidenta", dijo Sheinbaum.

Entonces, si no regreso a trabajar al Gobierno, a una entidad académica, por ejemplo que tenga Issste, pues me jubilaré con el monto de mi antigüedad".

En esta intervención, recordó un poco de su trayectoria laboral. Sheinbaum mencionó que empezó a trabajar de ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias, pero antes trabajó como recepcionista en un consultorio médico mientras estudiaba. Previamente, laboró en un restaurante, repartiendo volantes publicitarios en un semáforo: "Después trabajé en matemática educativa en el Poli, ayudando a hacer contenidos y después de recepcionista en un consultorio mientras estudiaba, como por tres años".

Ya después fui ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias, estamos estamos hablando por ahí del 84, del 85. Si cuento la antigüedad, me retiraré con mi jubilación del Issste, que muy probablemente alcance maximízimo 30 mil pesos mensuales, que comparado con lo que ganan muchos mexicanos y mexicanas, es una pensión muy digna".

Finalmente, Sheinbaum dijo que con la nueva Reforma Constitucional, funcionarios que reciben un millón de pesos o cantidades similares dejarán de percibirlas. Para conocer más sobre esta iniciativa, que será enviada el próximo lunes 23 de febrero de 2026 a la Cámara de Senadores, TRIBUNA preparó este texto.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'