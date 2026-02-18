Sarampión supera los 10 mil casos en México; el brote ha causado 31 fallecimientos en el país

Ciudad de México.- Según los últimos datos de la Secretaría de Salud (SSA), durante la tercera semana de febrero de 2026 se han superado los 10 mil casos de sarampión en México, el cual se ha cobrado la vida de 31 personas en el país.

Según las cifras del Sistema Espacial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas, en el país se registran alrededor de 10 mil 085 casos confirmados. Esto convierte a México en uno de los epicentros del continente americano en el brote de sarampión, ya que supera por más del triple a Estados Unidos, que cuenta con más de tres mil 190 casos, siendo otro de los países más afectados.

En México, los menores de 1 a 4 años son el sector donde se reportan más casos, con mil 456, siendo seguido por los niños de 5 a 9 años con un total de mil 221 casos. En los estados del país donde más casos se concentran están Jalisco, Chihuahua y Chiapas. En el estado de Chihuahua se han reportado 21 fallecimientos, siendo la entidad que más muertes ha tenido a causa del brote de sarampión.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este miércoles 18 de febrero de 2026 que se ha reportado un caso de sarampión en uno de sus empleados, por lo que se reforzarán las medidas de prevención para evitar el incremento de casos del personal dentro de la institución electoral. El INE ordenó que en los próximos cinco días trabajen de manera presencial aquellas personas cuyas funciones requieren estrictamente su presencia en las instalaciones.

Mañana jueves 19 de febrero de 2026 se realizará una jornada de vacunación en las instalaciones del INE en la Ciudad de México contra el sarampión, la cual estará destinada principalmente a los empleados mayores de 49 años o menos si es requerido. Con el aumento de contagios, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó el día martes 17 de febrero de 2026 que el gobierno cuenta con suficientes vacunas para inmunizar a la población e hizo énfasis en que hasta la fecha se han aplicado más de 16 millones de vacunas.

"Nosotros insistimos mucho en que vacunen a las niñas y niños, que es muy importante porque es la población más vulnerable y, además, en ciertos estados de la República, de 13 a 49 años. Hay 27 millones de vacunas, se están distribuyendo bien, no hay problema de desabasto de vacunas", comunicó la presidenta en la 'Mañanera del Pueblo'.

Fuente: Tribuna del Yaqui