Calendario de Pensión Bienestar sigue HOY jueves 19 de febrero: ¿A qué apellidos les corresponde?

Ciudad de México. - Este jueves 19 de febrero de 2026 continúan los registros del presente mes a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, mismo que se realiza a través de un calendario organizado por orden alfabético; el objetivo de todo esto es evitar que se reúnan en los módulos de atención más personas de las que realmente puedan atender los empleados y que así los interesados puedan quitarse más pronto este pendiente.

Es necesario recordar que la Pensión del Bienestar está dirigida a personas de 65 años o más, a quienes, una vez en el sistema, les llegará apoyo económico bimestral depositado directamente en la Tarjeta del Bienestar. Cabe señalar que recientemente te informamos aquí en TRIBUNA sobre un modus operandi de estafas que se aprovechan de este programa encabezado por el gobierno de México, por lo que siempre se debe tener presente que es un trámite totalmente gratuito.

¿Qué apellidos son este jueves 19 de febrero?

Está dirigido a adultos mayores cuyo primer apellido comience con las letras N, Ñ, O, P, Q y R.

Pensión para el Bienestar

¿Qué letras ya pasaron?

El pasado lunes 16 de febrero de 2026 fue el turno de las letras A, B y C, mientras que el martes 17 le tocó a D, E, F, G y H y este miércoles a I, J, K, L y M. Asimismo, es bastante elemental tener presente que, si por alguna razón tuvo un contratiempo que no le permitió ir a la cita, no tiene por qué preocuparse, ya que el sábado 21 y el domingo 22 de febrero se brindará atención a personas de todas las letras.

¿Qué documentación se necesita?

Reiteramos que el registro se realiza en los módulos del Bienestar, donde personal autorizado recibirá la documentación necesaria como identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un número telefónico de contacto; además, es vital llevar copias de los documentos solicitados y siempre verificar previamente la ubicación del módulo más cercano a su domicilio.

Los módulos permanecen abiertos de lunes a domingo de 10:00 horas hasta las 16:00 horas. Para ubicar el módulo de registro, se puede consultar la página de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar. En caso de seguir con dudas, favor de comunicarse a través de las redes oficiales @bienestarmx; la Línea de Bienestar 800 63 94 264; o la página web www.gob.mx/bienestar.

