Clima HOY CDMX: Prevén día soleado, sin lluvia y máximas de 31°C este 19 de febrero

Ciudad de México.- El calor volverá a sentirse con fuerza en la Ciudad de México (CDMX) este jueves 19 de febrero de 2026. Aunque la mañana iniciará fresca, el aumento de temperatura será notable hacia el mediodía y la radiación solar alcanzará niveles muy altos, por lo que si planeas actividades al aire libre, traslados largos o ejercicio, conviene tomar precauciones desde temprano. ¡Aquí la información para que tomes precauciones!

Así será el clima en CDMX HOY

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, por la mañana se prevé cielo despejado con presencia de bruma, ambiente fresco a templado en la región y condiciones frías en zonas serranas del Estado de México (Edomex). Para la capital del país se espera una temperatura mínima de entre 10 y 12°C. En contraste, Toluca registrará un amanecer mucho más frío, con valores de entre 4 y 6°C.

Así será el clima en CDMX este jueves. Foto: Conagua

En las primeras horas del día, alrededor de las 07:00 horas, la temperatura en la CDMX será de aproximadamente 12°C, con cielo soleado y viento flojo del suroeste de dos a seis kilómetros por hora. A las 08:00 horas el termómetro subirá a 13°C, todavía con condiciones despejadas. Para las 09:00 horas se prevén 17°C, con viento ligero del sureste y radiación ultravioleta (UV) en nivel bajo.

El cambio más marcado se presentará hacia el final de la mañana. A las 11:00 horas la temperatura alcanzará los 23°C, con sensación térmica cercana a los 24°C y viento moderado del sureste. El índice UV llegará a nivel ocho, considerado muy alto, por lo que se recomienda uso de protector solar con FPS de entre 25 y 50 si habrá exposición directa al sol.

Durante la tarde el ambiente será cálido y el cielo parcialmente nublado, aunque sin probabilidad de lluvia en la CDMX ni en el Edomex. Entre las 14:00 y 17:00 horas se prevé la temperatura máxima del día, que oscilará entre los 29 y 31°C, mientras que el registro puntual rondará los 28°C en varios sectores de la capital. El índice UV podría alcanzar nivel 10, también muy alto, en las primeras horas de la tarde. El viento será de dirección variable, entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora principalmente en el Edomex.

Al caer la noche el ambiente se tornará más templado. A las 20:00 horas se estiman alrededor de 23°C, con cielo despejado y viento del este con rachas de hasta 28 kilómetros por hora. Para las 23:00 horas la temperatura descenderá a cerca de 19°C, manteniéndose el cielo despejado y viento flojo del suroeste.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)