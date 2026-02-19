Marchas y bloqueos HOY en CDMX: Calles afectadas y TRÁFICO este 19 de febrero de 2026

Ciudad de México.- Si hoy, jueves 19 de febrero de 2026, tienes pensado viajar en carro al interior de la Ciudad de México (CDMX) o bien, movilizarte hacia otros puntos del Valle de México, es indispensable que revises cómo estará el tránsito, ya que se prevén marchas, concentraciones y posibles bloqueos en distintas alcaldías. Las movilizaciones están programadas desde las 07:00 horas y podrían afectar vialidades primarias como Paseo de la Reforma, Bucareli, Insurgentes Norte y zonas del Centro Histórico.

De acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C-5) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, este jueves se contemplan acciones en al menos seis alcaldías: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Iztapalapa y Benito Juárez, con distintos puntos de concentración y una marcha confirmada.

Movilizaciones hoy jueves 19 de febrero de 2026 en CDMX

Alcaldía Cuauhtémoc

07:00 horas. Concentración en Calzada San Antonio Abad, colonia Obrera.

10:00 horas. Concentración en avenida Paseo de la Reforma y Río Rhin, colonia Cuauhtémoc.

10:00 horas. Concentración en Doctor Lavista 114, colonia Doctores .

. 11:00 horas. Concentración en Bucareli 92, colonia Juárez.

11:00 horas. Concentración en Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico.

12:00 horas. Concentración-marcha a partir de Abraham González 48, colonia Juárez, rumbo a Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico. La posible ruta se encuentra sin definir, por lo que podrían registrarse cierres intermitentes en vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Alcaldía Gustavo A. Madero

07:00 horas. Concentración en avenida Insurgentes Norte y avenida Ricardo Flores Magón, colonia Lindavista.

Durante el día. Concentración en avenida José Loreto Fabela 190, colonia San Juan de Aragón VII Sección.

Alcaldía Milpa Alta

09:00 horas. Concentración en avenida México Norte y avenida Jalisco Oriente, colonia Villa Milpa Alta.

Alcaldía Iztapalapa

10:00 horas. Concentración en avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo.

Alcaldía Benito Juárez

10:00 horas. Concentración en Cerrada Miguel Noreña 28, colonia San José Insurgentes.

Autoridades capitalinas recomiendan anticipar traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a reportes en tiempo real para evitar contratiempos, sobre todo en horas pico.

Hoy No Circula jueves 19 de febrero de 2026

Este jueves el programa Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, con holograma 1 y 2. Si tu automóvil cumple con estas características, deberás respetar la restricción para evitar multas. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos más detalles.

¡Mucho ojo! La información es oficial y puede actualizarse conforme avance el día.

