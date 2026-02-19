Ciudad de México.- Este jueves 19 de febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la sentencia que obliga a la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, a pagar la cantidad total de 19 millones 269 mil 323 pesos. Monto que corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR) omitido durante los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

La exlideresa había solicitado a la Suprema Corte la revisión de su asunto y argumentó que los artículos 42 y 48 del Código Fiscal de la Federación, que concuerdan con los artículos 101, 117 y 121, en la fracción IV de la Ley de Impuesto sobre la Renta, al igual que los preceptos 2, fracción X y 21 de la Ley de los Derechos del Contribuyente, resultan inconstitucionales al considerar que transgreden sus garantías de audiencia y derecho al efectivo a la justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a Elba Esther Gordillo a pagar más de 19 mdp a Hacienda

La negativa se dio tras la presentación de proyecto por parte de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien se propuso declarar fundado el recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En la sesión del 19 de febrero de 2026, los ministros de manera unánime llegaron a la conclusión de que no hay temas de constitucionalidad que deban ser revisados en el caso.

uD83DuDEA8#ULTIMAHORA | SUPREMA CORTE DESECHA AMPARO Y OBLIGA A ELBA ESTHER GORDILLO A PAGAR 19.2 MDP DE IMPUESTOS.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el amparo promovido por Elba Esther Gordillo, por lo que la exlideresa sindical deberá pagar 19.2 millones de pesos por… pic.twitter.com/Z03GM4M7CO — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) February 19, 2026

Hacienda había detectado ingresos que no correspondían a sueldos y salarios, identificados especialmente en depósitos bancarios y pagos en tarjetas de crédito y servicios. Sin embargo, Gordillo sostuvo de manera reiterada que los gastos previamente mencionados se realizaron en representación del SNTE para la realización de congresos y reuniones; no obstante, Hacienda determinó que no se acreditó la orden o comisión específica que justifica esos gastos.

Fuente: Tribuna del Yaqui