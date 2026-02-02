Claudia Sheinbaum descarta conflictos por la renuncia de Adán Augusto y asegura su apoyo a Morena

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde la Cineteca Nacional Chapultepec. Este lunes 2 de febrero de 2026, compartió que la renuncia de Adán Augusto López Hernández a la coordinación de Morena en el Senado de la República fue una decisión personal del legislador, por lo que, a pesar de esto, seguirá apoyando al movimiento desde otras trincheras.

La misma exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023) comentó que el funcionario público notificó sobre su decisión a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pues el proceso se llevó a cabo con conocimiento del gobierno federal. En aquel entonces, el secretario de Gobernación durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2021-2023) señaló que se integraría al trabajo territorial de Morena.

"Le informó a la secretaria de Gobernación hace unos días, y sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena", explicó la representante del poder ejecutivo, añadiendo que esta labor es clave rumbo a los próximos procesos internos y electorales del partido. Es necesario destacar que, cuando se dio a conocer su decisión, él expresó que Ignacio Mier es el perfil mejor calificado para asumir la coordinación de la bancada.

Claudia Sheinbaum Pardo

Su renuncia fue una decisión personal

En el instante en que se le cuestionó a Sheinbaum Pardo sobre si considera adecuada la salida de Adán Augusto del Senado para fortalecer la operación política del partido, ella dejó muy en claro que fue una decisión individual, descartando que el político tenga algún problema con Morena y reiterando que seguirá siendo una pieza importante en la Cuarta Transformación desde donde le corresponda.

#Opinión | Hoy puedes leer en TRIBUNA a Miguel Romandía con su columna El giro de negocios de los supermercados... y la tendencia que marcó la forma de generar este comercio a los empresarios tradicionales…uD83DuDDE3???https://t.co/hHl1rUSo1U — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 2, 2026

Asimismo, otra de las hipótesis que apuntaban a un posible nombramiento diplomático fue descartada por completo, por lo que no hay ninguna oferta para él, a diferencia de Alejandro Gertz Manero, quien fue nombrado embajador de México en el Reino Unido: "No, él tomó la decisión y el partido de invitarlo; eso fue lo que nos informó", puntualizó Sheinbaum Pardo respecto al destino profesional de su compañero.

Fuente: Tribuna del Yaqui