Clima HOY lunes 2 de febrero de 2026 en la NOCHE: Se alerta por LLUVIAS FUERTES y BAJAS TEMPERATURAS para estas regiones

Ciudad de México.- Para esta noche de lunes 2 de febrero de 2026 se esperan lluvias fuertes, así como bajas temperaturas en diversas regiones del país por los diferentes canales de baja presión, así que si tienes planes para estar en el exterior o salir, es mejor que consultes el pronóstico del clima completo. A continuación, el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 20:00 horas de hoy y durante las primeras horas del martes 3 de febrero. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

De acuerdo con Conagua, canales de baja presión sobre el oriente, centro y occidente de México, en interacción con el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes y chubascos. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, prevalecerá el ambiente frío a muy frío por la noche y al amanecer en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Aquí el reporte detallado.

Ingresa a https://t.co/R8Yan9wj3l y conoce el #PronósticoDelTiempo para esta noche y mañana martes, en #México, así como los fenómenos #Meteorológicos que se encuentran actualmente en nuestro país pic.twitter.com/i31XTjiwsC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 3, 2026

¿Dónde lloverá este lunes 2 de febrero de 2026 en la noche?

Lluvias fuertes en:

Michoacán

Chubascos:

Jalisco

Tamaulipas

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Capital y Montañas)

Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental)

Guerrero

Oaxaca

Lluvias aisladas:

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Nayarit

Hidalgo

Estado de México

Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Chiapas

Yucatán

Quintana Roo

Ambiente frío a muy frío por la noche y al amanecer:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Además, un nuevo frente frío (número 33) se aproximará e ingresará sobre el norte y noreste de México; interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila y Nuevo León.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias para mañana martes 3 de febrero de 2026?

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Michoacán, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), Jalisco, Colima, Ciudad de México, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.

Habrá #Viento con #Rachas de 40 a 60 km/h en #Chihuahua, #Durango y #Zacatecas durante el resto de la tarde, y las primeras horas de esta noche pic.twitter.com/sGG2r77OuS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 3, 2026

