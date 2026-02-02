Corea del Sur responde a México: Podrían aumentar conciertos de BTS tras gestión de Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde la Cineteca Nacional Chapultepec. Este lunes 2 de febrero de 2026, decidió abordar el tema de la carta que le envió a inicios de la semana pasada al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para gestionar que haya más conciertos de BTS en nuestro país.

En aquel entonces, el lunes 26 de enero de 2026, la representante del poder ejecutivo realizó la petición debido a que, según sus cifras, más de un millón de jóvenes han buscado entradas y solo hay 150 mil disponibles. La morenista contactó al responsable de Ocesa, Alejandro Soberón, y como no fue posible cumplir con su solicitud, surgió la idea de comunicarse con el primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok.

Corea le responde a México

"Sí, nos contestó que ya están en contacto con la empresa promotora y que esperan que pronto se pongan en contacto. Esperemos que sean buenas noticias", afirmó la presidenta, dejando en claro que la respuesta es favorable: "Muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical". Cabe señalar que, en los últimos días, se ha reportado una gran movilización de fans de la banda en la capital del país, exigiendo que avance el asunto.

Podrían multar con más de 5 millones a Ticketmaster

"[…] agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS, y que, pues, esperan que se comuniquen pronto con nosotros", señaló Sheinbaum Pardo. De esta forma, solo queda esperar a que pronto haya buenas noticias y que las fechas del 7, 9 y 10 de mayo se incrementen, permitiendo que los jóvenes que quedaron sin entrada puedan asistir al concierto.

#México | Profeco contra Ticketmaster: Infracción en la venta de boletos de BTS podría costarle más de 5 millonesuD83DuDE31https://t.co/57JBCUhs00 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 2, 2026

Precisamente, Ticketmaster reveló que 2.1 millones de usuarios intentaron adquirir entradas, pero solo había 136,400 boletos disponibles. De hecho, como se informó en TRIBUNA durante la misma conferencia matutina, Iván Escalante Ruiz, titular de Profeco, indicó que la dependencia inició un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster y que, de comprobarse la falta, la empresa podría ser multada hasta por 5 millones de pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui