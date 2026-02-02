Día Mundial contra el Cáncer: Cifras, tipos más frecuentes y detección oportuna en México

Ciudad de México.- El próximo 04 de febrero de 2026 se conmemorará el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha de gran relevancia que se celebra cada año con el objetivo de concientizar a la población sobre este padecimiento e invitarlos a realizarse revisiones médicas para detectarlo a tiempo. De acuerdo con el Gobierno de México, esta enfermedad es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, con casi 10 millones de fallecimientos registrados. Incluso, la misma dependencia federal informó en un boletín que siete de cada 10 pacientes que buscan atención médica lo hacen cuando el cáncer ya se encuentra en etapas avanzadas.

Según un documento publicado el 30 de enero de 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que analiza datos de 2014 a 2023 con una tasa por cada 100 mil habitantes, los tipos de cáncer que afectaban a México durante ese periodo fueron, en primer lugar, el cáncer de mama, seguido del cáncer de próstata y, finalmente, el cáncer colorrectal. "El cáncer de mama fue la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres de 60 años y más; en los hombres, el de próstata", señala el estudio, en el que también se mencionan las entidades con mayor número de defunciones por tumores malignos, colocando a Sonora en el tercer lugar con una tasa del 83.2 por ciento.

Tasa más alta:

Chihuahua (86.3) Baja California Sur (86.2) Sonora (83.2).

Tasa más baja:

Guerrero con 51.1 defunciones Tlaxcala (62.2) Oaxaca (62.9).

Estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Antes que nada, para definir qué es el cáncer, es importante destacar ciertas características fundamentales, siendo la principal la siguiente: "la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, en un proceso denominado metástasis. La propagación de las metástasis es la principal causa de muerte por esta enfermedad", explicó la Organización Mundial de la Salud, institución dedicada a la salud pública y a la prevención de diversos padecimientos.

La jefa del Departamento de Hematología del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), perteneciente a la Secretaría de Salud, Brenda Acosta Maldonado, señaló que en México se diagnostican cada año alrededor de 195 mil 500 casos de cáncer en sus distintos tipos y que aproximadamente el 46 por ciento de los pacientes fallece a causa de esta enfermedad. Asimismo, agregó que su desarrollo también se asocia con una alimentación inadecuada, el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. Por ello, se hace un llamado a la población para mantener una dieta balanceada, realizar ejercicio de manera regular y, sobre todo, evitar el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, además de acudir periódicamente a revisión médica.

Una de las enfermedades que más muertes ocasiona en México

Cáncer en hombres

A nivel mundial, el cáncer de próstata es el segundo tumor maligno más común entre los hombres e incluso se le considera una de las principales causas de mortalidad en el sexo masculino, debido a que en la mayoría de los casos se detecta en etapas avanzadas. En relación con lo anterior, el INEGI informó que en la República Mexicana, durante el año 2023, los hombres de entre 30 y 59 años perdieron la vida principalmente por tumores malignos del colon, del recto y del ano, mientras que en los hombres de 60 años y más la causa principal fue el tumor maligno de la próstata. A continuación, se presentan las edades recomendadas para realizarse exámenes de detección:

Mamografía: Se sugiere iniciar a partir de los 40 años, con revisiones anuales o bienales. Pruebas de Papanicolaou y VPH: Se recomienda realizarlas desde los 21 hasta los 65 años, con revisiones cada tres a cinco años, siempre y cuando los resultados previos hayan sido normales. Colonoscopia: Se aconseja comenzar entre los 45 y 50 años, con revisiones cada 10 años y hasta los 75 años de edad.

Cervical cancer could be the first cancer EVER to be eliminated if:



90% of girls are vaccinated



70% of women are screened



90% of women with cervical cancer receive treatment



More from @WHO as January’s Cervical Cancer Awareness Month comes to an end: https://t.co/Lqa8FQfh1j pic.twitter.com/DGMo14UusF — United Nations (@UN) January 31, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui