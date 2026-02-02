Muere paciente por rabia humana en Veracruz; alcalde advierte riesgo sanitario en la región

Ciudad de México.- Recientemente se encendieron las alarmas luego de que las autoridades de Veracruz confirmaran el lamentable deceso de una persona que perdió la vida tras ser mordida por un murciélago hematófago. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en el municipio de Jesús Carranza, al sur de la entidad, lo que provocó una fuerte alerta sanitaria debido al riesgo que esta situación representa para el resto de la población.

Fue el presidente municipal Ranferi Plata Rodríguez quien corroboró el fallecimiento y además señaló que se trata de una variante poco común, pero altamente letal. Es importante precisar que la víctima fue atacada en el municipio de Isla; sin embargo, en lo que respecta a la identidad del individuo, esta se mantiene bajo resguardo y, hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles más allá de lo informado por el funcionario.

Como dato adicional, Plata Rodríguez indicó que una de las zonas más peligrosas en este contexto es, sin duda, el área limítrofe con Oaxaca, ya que en dicha región existen numerosas cuevas que, como es bien sabido, funcionan como refugio natural para estos mamíferos. El alcalde también aprovechó para advertir que la ganadería se encuentra en riesgo, ante la posibilidad de que se presenten casos de rabia paralítica bovina.

El edil, quien a su vez es médico veterinario, hizo un llamado a la población para que, en caso de sospechar haber sido mordidos por un murciélago, acudan de inmediato a un centro de salud, donde podrán recibir atención oportuna para evitar que la situación se agrave. Asimismo, destacó su compromiso de colaborar con municipios aledaños para apoyarse mutuamente y agregó que solicitará el respaldo de la Secretaría de Salud estatal para el envío de vacunas, así como para la implementación de acciones preventivas.

De acuerdo con Radio Fórmula, esta investigación se originó a partir de análisis realizados en conjunto con la doctora Marilú Méndez, especialista en rabia. Por lo pronto, las autoridades se encuentran en proceso de poner en marcha una estrategia regional con el objetivo de avanzar en el control y erradicar de manera paulatina esta enfermedad. En este medio de comunicación se dará seguimiento puntual a cualquier avance que se informe a través de fuentes oficiales.

