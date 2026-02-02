Profeco contra Ticketmaster: Infracción en la venta de boletos de BTS podría costarle más de 5 millones

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde la Cineteca Nacional Chapultepec. Este lunes 2 de febrero de 2026, durante la intervención del titular de la Profeco, Iván Escalante, se volvió a actualizar a los mexicanos sobre el caso de BTS. En este contexto, mencionó que ya se inició un procedimiento de infracción contra Ticketmaster, por lo que el monto de posibles sanciones para la compañía podría ascender a más de 5 millones de pesos.

Lo anterior deriva del procedimiento por infracción a la ley iniciado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en relación con la venta de boletos para los conciertos de BTS en México, programados para los días 7, 9 y 10 de mayo. De hecho, el funcionario público también comentó que se enviarán exhortos a tres plataformas de reventa para que se ajusten a la regulación nacional y, de no responder, se iniciarán acciones legales.

"La empresa proveedora tiene 10 días hábiles para presentar pruebas y manifestarse, ya que este plazo concluye el 12 de febrero", indicó Escalante Ruiz. “Ya se emitieron exhortos vía electrónica a tres plataformas: Viagogo, StubHub y HelloTicket, con sedes en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente”, puntualizó el exdirector de Planeación Estratégica del gabinete de Gobierno y Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal (2007-2009).

'Mañanera del Pueblo'

Asimismo, aclaró que estas acciones son necesarias para evitar prácticas desleales en contra de las personas consumidoras. Por último, informó que ya se está trabajando en la elaboración de lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos, por lo que se espera que en las próximas semanas sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Les compartimos el seguimiento del caso #BTS, en próximas semanas estarán listos los lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. pic.twitter.com/vAVDk5HKVm — Iván Escalante (@ivan_escalante) February 2, 2026

En lo que respecta a Ticketmaster, en uno de sus últimos pronunciamientos públicos la compañía señaló que la venta de boletos registró "una demanda sin precedentes", y aclaró que no se emitieron boletos físicos, ya que toda la comercialización se realizó únicamente a través de los canales digitales oficiales de Ticketmaster México, con mecanismos de control y seguridad en cada compra. Mientras tanto, los seguidores del grupo coreano mantienen sus acusaciones contra la empresa boletera, insistiendo en que hubo irregularidades durante el proceso de venta.

Fuente: Tribuna del Yaqui

