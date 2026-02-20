Avanza tren Querétaro–Irapuato: Inician obras del tramo III y proyectan extensión hacia Guadalajara

Ciudad de México.- El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, confirmó que ya avanza la construcción de la vía del proyecto del tren de pasajeros Querétaro–Irapuato. De hecho, cabe destacar que cuando recién se anunció, el gobierno federal compartió que se beneficiará a más de 2 millones de personas y que generaría alrededor de 10 mil empleos.

Por lo pronto, según información de Milenio, el acta de fallo correspondiente a la licitación del tramo III indica que el próximo 20 de febrero iniciarán las obras. Incluso salió a hablar del tema el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues comenzaron a trabajar en los estudios técnicos del tramo que conectará a Irapuato con Guadalajara.

En lo que respecta al acta del fallo correspondiente a la licitación No. LO-09-D00-009D00999-I-55-2025 del tramo III del Tren Querétaro–Irapuato, se señala que estarán a cargo de dichas labores las empresas COMSA Infraestructuras, COMSA, S.A.; Regiomontana de Construcción y Servicios S.A.P.I., y VISE, mientras que el costo total será de 3 mil 411 millones 823 mil 240 pesos.

Trabajos

Las obras abarcan estaciones en Apaseo el Grande, Celaya, Cortázar, Salamanca e Irapuato; además, el plazo para que queden terminadas es de 879 días naturales. Precisamente, en la mañanera de ayer jueves 19 de febrero, Vallejo Suárez destacó: "Estamos hablando de un esfuerzo de construcción de 545 kilómetros de vía férrea, con convivencia de alrededor de 140 kilómetros con concesionarios de carga, 28 kilómetros de viaductos elevados y 204 kilómetros sobre terraplén", afirmó.

Avances en tramo Irapuato–Guadalajara

Por último, el mando militar mencionó que ya comenzaron los estudios de viabilidad técnica y definición de trazos para el tramo Irapuato–Guadalajara, el cual contempla 310 kilómetros de vía férrea, pues están realizando estudios de ingeniería básica. Por su parte, autoridades federales señalaron que dichos análisis son muy importantes, por lo que en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier avance.

Fuente: Tribuna del Yaqui