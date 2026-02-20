Clima CDMX HOY: ¡Precaución! Temperatura máxima de 30°C y radiación solar extrema

Ciudad de México.- Si este viernes 20 de febrero de 2026 planeas pasar varias horas en las calles de la Ciudad de México (CDMX), usar transporte público o realizar actividades al aire libre, es importante que revises el pronóstico del clima, pues el tiempo en la capital tendrá mañana fresca y una tarde calurosa con niveles muy altos de radiación solar. Tomar precauciones será clave para evitar golpes de calor o exposición prolongada al sol.

Así será el clima en CDMX HOY viernes 20 de febrero

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos del portal web Meteored.mx, este viernes 20 de febrero se prevé cielo despejado con presencia de bruma por la mañana y ambiente fresco a templado en la región. La jornada iniciará con cielo mayormente despejado. La temperatura mínima en la CDMX estará entre 9 y 11°C. Alrededor de las 07:00 horas el termómetro marcará cerca de 11°C y subirá rápidamente conforme avance la mañana.

Así será el clima en CDMX este viernes. Foto: Meteored.mx

Para las 08:00 horas se esperan 13°C y hacia las 09:00 horas la temperatura alcanzará los 17°C, con cielo completamente soleado. El viento será flojo del sur y sureste, con velocidades de entre uno y 12 kilómetros por hora. Aunque el índice de rayos ultravioleta (UV) será bajo en las primeras horas, comenzará a incrementarse de manera acelerada después de las 10:00 de la mañana.

Por la tarde dominará el ambiente cálido. La temperatura máxima en la CDMX estará entre 28 y 30°C. Alrededor de las 11:00 horas el termómetro llegará a 23°C y continuará en ascenso hasta alcanzar cerca de 28°C entre las 14:00 y 17:00 horas. El punto más relevante será la radiación solar. A las 11:00 horas el índice UV alcanzará nivel nueve, considerado muy alto. Para las 14:00 horas el índice será 11 o superior, clasificado como extremo. Esto implica que la protección solar será indispensable, con factor de protección mayor a 50 si hay exposición directa.

El viento cambiará de dirección a lo largo del día, con velocidad promedio de entre 10 y 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar hasta 40 kilómetros por hora. Durante las horas más cálidas soplará del norte y noroeste. No se esperan lluvias ni en la CDMX. El cielo se mantendrá parcialmente nublado hacia la tarde, pero con predominio de sol.

Consulta en la imagen, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ?? pic.twitter.com/X21a2HdQDq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 20, 2026

Hacia las 20:00 horas se espera cielo despejado y temperatura cercana a los 24°C. El ambiente seguirá templado al anochecer, pero descenderá gradualmente. Para las 23:00 horas el termómetro rondará los 19°C, con viento flojo del suroeste. La sensación será fresca, pero estable en comparación con el amanecer.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)