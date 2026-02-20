Clima HOY viernes 20 de febrero en la NOCHE: Se pronostican LLUVIAS y TOLVANERAS en estas regiones

Ciudad de México.- El frente frío número 37 seguirá generando condiciones de lluvias y tolvaneras para varias regiones de la República mexicana esta noche de viernes 20 de febrero de 2026; si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico completo. Aquí el reporte completo de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

El último boletín informativo de la Conagua señala que el frente frío número 37, asociado con las corrientes en chorro polar y subtropical, originará vientos, posibles tolvaneras y lluvias aisladas en diferentes regiones del país.

¿Dónde lloverá esta noche de viernes 20 de febrero?

Vientos de 40 a 50 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en:

Sonora

Chihuahua

Durango

Para esta noche se pronostican #Vientos fuertes con #Tolvaneras en regiones del norte de #México.



Más información en ?? https://t.co/ue0bRrJxM4 pic.twitter.com/OcUc2A6sWV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 21, 2026

Lluvias aisladas en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Quintana Roo

En el resto del país, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y baja probabilidad de lluvia.

Para el día de mañana, el frente frío número 37 se desplazará sobre el noreste mexicano, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Oriental, una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja).

¿Dónde lloverá este sábado 21 de febrero?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Alta, Sierra Gorda y Huasteca) y Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (Media), Hidalgo (Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Totonaca), Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para el 21 de febrero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Infórmate de las condiciones del tiempo que se prevén durante esta noche y el fin de semana, con el #VideoPronóstico del #SMNmx. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/IGjYdgv93P — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua