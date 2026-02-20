Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2873 de la Lotería Nacional HOY viernes 20 de febrero

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 20 de febrero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2873, el cual celebra el Día del Ejército Mexicano.
De acuerdo con la Lotería Nacional: "Tiene su origen un 19 de febrero de 1913, cuando el XXII Congreso del Estado de Coahuila promulgó el decreto número 1421, en el cual se desconoció al gobierno de Victoriano Huerta y se facultó a Venustiano Carranza para armar fuerzas y restituir el orden constitucional. El 26 de marzo del mismo año, con la promulgación del Plan de Guadalupe, nace el Ejército Constitucionalista, al ser Venustiano Carranza su primer jefe; con lo anterior dio origen al actual Ejército Mexicano.
El 22 de septiembre de 1948, en la administración presidencial del licenciado Miguel Alemán Valdés, se decretó el cambio de nombre de "Ejército Nacional" por el de "Ejército Mexicano" y, para 1950, como un reconocimiento a las actividades que realizaba el soldado mexicano, se declaró el 19 de febrero como el Día del Ejército Mexicano".
¿Cuánto puedes ganar?
- PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series
- Premio por serie: 8.5 millones de pesos
- Costo del cachito: $40
- Costo de la serie: $800
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2873
Premio Mayor: 17 millones de pesos
34175
Segundo premio: 1,440,000 pesos
10705
Tercer premio: 275,000 pesos
43588
Cuarto premio: 275,000 pesos
03480
Quinto premio: 275,000 pesos
21746
Sexto premio: 275,000 pesos
00834
Séptimo premio: 144,000 pesos
15495
Octavo premio: 144,000 pesos
46131
Noveno premio: 144,000 pesos
06628
Décimo premio: 144,000 pesos
45259
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
17325
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
06770
Decimotercer premio: 90,000 pesos
06360
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
22173
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
44222
Decimosexto premio: 90,000 pesos
01247
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
00574
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
00681
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
40433
Vigésimo premio: 90,000 pesos
34960
Fuente: Tribuna del Yaqui