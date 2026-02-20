Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2873 de la Lotería Nacional HOY viernes 20 de febrero

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque tú compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 20 de febrero de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2873, el cual celebra el Día del Ejército Mexicano.

De acuerdo con la Lotería Nacional: "Tiene su origen un 19 de febrero de 1913, cuando el XXII Congreso del Estado de Coahuila promulgó el decreto número 1421, en el cual se desconoció al gobierno de Victoriano Huerta y se facultó a Venustiano Carranza para armar fuerzas y restituir el orden constitucional. El 26 de marzo del mismo año, con la promulgación del Plan de Guadalupe, nace el Ejército Constitucionalista, al ser Venustiano Carranza su primer jefe; con lo anterior dio origen al actual Ejército Mexicano.

El 22 de septiembre de 1948, en la administración presidencial del licenciado Miguel Alemán Valdés, se decretó el cambio de nombre de "Ejército Nacional" por el de "Ejército Mexicano" y, para 1950, como un reconocimiento a las actividades que realizaba el soldado mexicano, se declaró el 19 de febrero como el Día del Ejército Mexicano".

¿Cuánto puedes ganar?

PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series

Premio por serie: 8.5 millones de pesos

Costo del cachito: $40

Costo de la serie: $800

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2873

Premio Mayor: 17 millones de pesos

34175

Segundo premio: 1,440,000 pesos

10705

Tercer premio: 275,000 pesos

43588

Cuarto premio: 275,000 pesos

03480

Quinto premio: 275,000 pesos

21746

Sexto premio: 275,000 pesos

00834

Séptimo premio: 144,000 pesos

15495

Octavo premio: 144,000 pesos

46131

Noveno premio: 144,000 pesos

06628

Décimo premio: 144,000 pesos

45259

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

17325

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

06770

Decimotercer premio: 90,000 pesos

06360

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

22173

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

44222

Decimosexto premio: 90,000 pesos

01247

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

00574

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

00681

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

40433

Vigésimo premio: 90,000 pesos

34960

En Lotería Nacional reconocemos la lealtad, el valor y el compromiso de las mujeres y hombres que integran el Ejército Mexicano, quienes con honor y disciplina trabajan todos los días en la defensa de la soberanía y el apoyo a la población.

Celebramos su entrega y vocación de… pic.twitter.com/xir10Sdg43 — Lotería Nacional (@lotenal) February 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui