Marcelo Ebrard llama a mantener cautela tras la resolución de la Corte Suprema de EU sobre aranceles de Trump

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, hace un llamado a mantener cautela después de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre la negativa de los aranceles y el amparo de seguridad nacional, ya que el presidente estadounidense Donald Trump ya está buscando otros esquemas.

"Lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidente Sheinbaum, con sangre fría, para poder determinar por qué él acaba de anunciar hace unos momentos que van a imponer otros aranceles en sustitución de los que le quitó la corte". "Tenemos que ver cómo va a ser eso, parece que va a ser en los próximos tres días", explicó Ebrard después de su presentación en la primera sesión ordinaria del Comité Promotor de Inversiones en Querétaro.

Tras la reacción inmediata de Donald Trump a la negativa de la Corte Suprema, Ebrard llamó a esperar mayores detalles sobre cómo aplicará el nuevo esquema de aranceles globales de 10 por ciento. "Veamos primero qué medidas va a tomar, para poder nosotros ver de qué manera puede afectar a nuestro país", menciona Ebrard.

Si bien el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas ya libraban el arancel, la decisión tomada por la Corte Suprema de Estados Unidos permitirá recuperar ventaja comercial. La próxima semana, el secretario Ebrard realizará un viaje a la capital estadounidense, Washington D.C., en donde, dijo, podrá determinar los efectos a México y las medidas específicas al país.

uD83DuDEA8Marcelo Ebrard llama a la prudencia tras el fallo de la Suprema Corte de EU que anuló aranceles globales de Donald Trump.



El secretario de Economía destacó que el 85% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos están libres de arancel y que México no fue incluido en esas… pic.twitter.com/zkG2oImvq7 — Azucena Uresti (@azucenau) February 20, 2026

Ebrard comentó que hasta después de realizar el viaje se confirmará de manera precisa cómo quedará México, o si cambiará en algo. Además de recordar que México es el principal exportador e importador de Estados Unidos, lo que hace una diferencia con los demás países.

