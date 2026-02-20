Ciudad de México.- Con el objetivo de verificar su composición, contenido nutrimental y cumplimiento con las normativas de etiquetado, al ser uno de los productos más consumidos en México el queso amarillo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló un reciente estudio por medio de la 'Revista del Consumidor', donde se analizaron 40 marcas diferentes de queso americano, en el cual fue revelado que varios etiquetados que se comercializan como queso en realidad son imitaciones.

El queso auténtico es un producto que se elabora con leche y derivados lácteos, donde no se incluyen proteínas ni grasas de origen vegetal. Para el queso americano, que es considerado como un queso procesado, se origina al fundir y mezclar diferentes quesos maduros como cheddar y gouda, junto con leche y sales fundentes. Por lo contrario, las imitaciones tipo queso americano contienen agua, almidón, grasas vegetales, caseínas, aditivos y sales fundentes, lo que hace que se reduzca su calidad nutricional.

Profeco: Marcas de queso americano que no son quesos reales y mienten en su cantidad proteica

En el estudio, Profeco detectó que algunas marcas presentan inconsistencias entre lo que marcan en el etiquetado y el contenido que realmente contienen:

Biolac Lácteos : declara un 2 por ciento en su contenido de proteína cuando solo tiene el 0.9 por ciento.

: declara un 2 por ciento en su contenido de proteína cuando solo tiene el 0.9 por ciento. Dutch Farms : declara un 14.2 por ciento en su contenido de proteína; sin embargo, solo cuenta con el 12.1 por ciento.

: declara un 14.2 por ciento en su contenido de proteína; sin embargo, solo cuenta con el 12.1 por ciento. El Campanal Quesos : declarado un 67 por ciento de grasa; sin embargo, solo tiene el 9.7 por ciento.

: declarado un 67 por ciento de grasa; sin embargo, solo tiene el 9.7 por ciento. Franja : declara un 21.5 por ciento en su contenido de grasa, pero solo cuenta con el 13 por ciento.

: declara un 21.5 por ciento en su contenido de grasa, pero solo cuenta con el 13 por ciento. Lima : declara un 6 por ciento de proteína, pero solo tiene el 0.5 por ciento.

: declara un 6 por ciento de proteína, pero solo tiene el 0.5 por ciento. Nutri: Declarando un total de 15 por ciento en grasa, realmente cuenta con 19.2 por ciento.

Profeco comunica las marcas que sí cumplen con lo que se establece en el etiquetado y son elaboradas con productos lácteos, que no contienen almidón, usan grasa de leche y que son las opciones más convenientes:

Esmeralda

Great Value

Kirkland Signature en su versión regular

Lala

Vaca Blanca

Philadelphia

Fuente: Tribuna del Yaqui