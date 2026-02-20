Resultados COMPLETOS de GANADORES Chispazo de HOY, viernes 20 de febrero del 2026; estos son los NÚMEROS GANADORES

Ciudad de México.- Este viernes 20 de febrero de 2026, se celebra Chispazo en la Lotería Nacional y TRIBUNA te presenta los resultados del Chispazo de las Tres: Sorteo: 11839 y del Chispazo Clásico: Sorteo: 11840, por lo que tienes dos oportunidades de ganar este día. Aquí los resultados de hoy.

Recuerda que el sorteo Chispazo se celebra todos los días a las 15:00 horas (tiempo Ciudad de México) y a las 21:00 horas (tiempo Ciudad de México).

Estos son los NÚMEROS GANADORES

Chispazo de las Tres: Sorteo: 11839

12-14-18-19-20

Ya puedes revisar los resultados de los sorteos de las tres:#TrisDeLasTres No. 35604 ? 9-4-7-0-7 ?

Multiplicador: NO ?#ChispazoDeLasTres No. 11839 ? 12-14-18-19-20 ?#GanasTúGanaMéxico pic.twitter.com/LVHMLD5Y2x — Lotería Nacional (@lotenal) February 20, 2026

Chispazo Clásico: Sorteo: 11840

3-6-16-17-20

Ya están disponibles los resultados de nuestros últimos sorteos del día:#MelateViernes?? #TrisClásico y #ChispazoClásico.

A partir de las 08:00 horas podrás consultar la mascarilla completa de resultados. uD83DuDD57

uD83DuDCF2 Revisa y participa en https://t.co/T1aQNOCb9w#GanasTúGanaMéxico pic.twitter.com/2pehTEvy7Z — Lotería Nacional (@lotenal) February 21, 2026

¿Qué es el Chispazo?

Es un sorteo de la familia de los Sorteos Electrónicos más sencillo de ganar. No tiene bolsa mínima garantizada, ya que su premiación depende de las ventas que se acumulen para cada sorteo.

El juego consiste en que debes escoger una combinación posible de 5, 6 o hasta 7 números, de un conjunto del 1 al 28, y esperar a que la máquina de Chispazo seleccione tu combinación, donde basta acertar en dos números para ganar.

Si juegas Chispazo, la página de la Lotería Nacional da la recomendación de no perder tus comprobantes físicos o digitales para que puedas cobrar tu premio. "Tu boleto es muy importante, porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, así que mantenlo en un lugar seguro y cuida que no se maltrate. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras", señala la página.

¿Cuánto cuesta jugar Chispazo?

El costo es de 10 pesos por cada combinación de cinco nuevos a elección propia.

RESULTADOS DE AYER

¡Consulta los resultados de nuestros sorteos electrónicos!

Descubre si la suerte estuvo de tu lado y prepárate para participar en el próximo sorteo. uD83EuDD1EuD83CuDFFE

uD83DuDD0D Consulta aquí: https://t.co/ZdPebnX6Bj pic.twitter.com/pNGEiy0J2t — Lotería Nacional (@lotenal) February 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional