Sheinbaum defiende programas de Bienestar: "No son asistencialistas, son derechos"

Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió a los programas de Bienestar impulsados por su gobierno, incluyendo la Pensión para Adultos Mayores. La mandataria indicó que estos programas están reconocidos en la Constitución y que los mexicanos y mexicanas que cumplen 65 años pueden acceder a una pensión alimentaria.

Sheinbaum señaló que otros programas de Bienestar también están contemplados en los artículos segundo, tercero y cuarto de la Carta Magna, sin ofrecer detalles sobre el número de beneficiarios o el monto exacto de las prestaciones.

Son derechos, tanto que hoy están en la Constitución", afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina, en referencia a programas como la pensión para adultos mayores, que garantiza que las personas que cumplan 65 años reciban al menos una pensión alimentaria. "No es asistencialismo, es un derecho del pueblo de México", subrayó.

Sheinbaum presenta estado de programas de Bienestar

En la conferencia, la presidenta mencionó además que se llevan a cabo obras de infraestructura como la construcción de escuelas, hospitales y centros de salud, y que se promueven inversiones públicas y privadas.

El mensaje de la presidenta se centró en la descripción de las políticas sociales y de infraestructura sin incluir opiniones ni valoraciones sobre su eficacia o impacto. No se presentaron declaraciones de otros actores políticos ni información sobre evaluaciones independientes de los programas de Bienestar.

Fuente: Tribuna del Yaqui