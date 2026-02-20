Tráfico CDMX HOY: ¿Dónde hay MARCHAS y BLOQUEOS este VIERNES 20 de febrero de 2026?

Ciudad de México.- Si hoy, viernes 20 de febrero de 2026, tienes pensado movilizarte en carro dentro de la Ciudad de México (CDMX) o salir hacia el Estado de México (Edomex), es fundamental que revises cómo estará el tránsito. Para esta jornada se prevén marchas, bloqueos concentraciones y una rodada nocturna en distintas alcaldías, lo que podría generar afectaciones viales durante varias horas. ¡Aquí la información para que tomes precauciones!

Movilizaciones y concentraciones HOY en CDMX

De acuerdo con información oficial del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), las actividades se concentrarán en zonas clave como el Centro Histórico, avenidas principales de Tlalpan y Azcapotzalco, puntos de alta afluencia vehicular.

Asimismo, las movilizaciones estarán distribuidas en varias alcaldías, con eventos desde las 07:00 horas y hasta la noche. A continuación, el detalle por demarcación.

Marchas en CDMX HOY viernes 20 de febrero. Foto: SSC

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 07:00 horas se tiene prevista una concentración en Calzada San Antonio Abad , en la colonia Obrera.

, en la colonia Obrera. Posteriormente, a las 11:00 horas habrá concentración en Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico. A las 13:00 horas se realizará otra concentración en Doctor Lavista 114, colonia Doctores.

Más tarde, a las 15:00 horas, nuevamente se reporta concentración en Plaza de la Constitución 2, también en el Centro Histórico, zona que podría presentar afectaciones constantes durante el día.

Alcaldía Gustavo A. Madero

A las 07:00 horas se contempla concentración en Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo, colonia Lindavista.

Por la noche, a las 20:30 horas, se prevé una concentración-rodada en Constitución de la República 221, colonia Pradera 1ª Sección. El punto de reunión alterno es Avenida Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, colonia Joyas de Aragón. La ruta está sin definir, por lo que podrían registrarse afectaciones variables.

Alcaldía Tlalpan

A las 11:00 horas habrá concentración en Periférico Sur 4121, colonia Fuentes del Pedregal, vialidad clave en la zona sur de la capital.

Alcaldía Miguel Hidalgo

A las 16:00 horas se reporta concentración en Calzada Legaria y Avenida Casa de la Moneda, colonia Irrigación, área de alto flujo vehicular.

Alcaldía Coyoacán

A las 17:00 horas se realizará concentración en Popocatépetl y Nayaritas, colonia Pedregal de Santa Úrsula.

Alcaldía Venustiano Carranza

A las 21:00 horas está programada una concentración-rodada en Avenida Fray Servando Teresa de Mier y Cucurpe, colonia El Parque, con rumbo hacia Aguayo 12, colonia Coyoacán, en la alcaldía Coyoacán. La posible ruta se encuentra sin definir.

Hoy No Circula viernes 20 de febrero de 2026

Este viernes 20 de febrero de 2026, el programa Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, con holograma 1 y 2. Las restricciones estarán vigentes en la CDMX y zona conurbada del Edomex en el horario habitual, por lo que se recomienda verificar si tu vehículo puede circular antes de salir. TRIBUNA te comparte más información aquí.

Recomendaciones para evitar tráfico

Autoridades recomiendan anticipar traslados, utilizar vías alternas y mantenerse atentos a reportes oficiales en tiempo real. Las concentraciones en el Centro Histórico y las rodadas nocturnas podrían provocar cierres intermitentes. Si necesitas trasladarte por Insurgentes Norte, Periférico Sur, Calzada San Antonio Abad o la zona del Zócalo capitalino, considera salir con mayor tiempo o utilizar transporte público.

