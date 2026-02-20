Videos contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, desaparecen de redes de Noroña tras fallo del IEM

Ciudad de México.- El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, eliminó de sus redes sociales los videos señalados en una queja presentada ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), pues en su canal de YouTube tenía material que fue considerado como violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, por lo que la dependencia estatal le pidió editar o suprimir segmentos específicos del contenido.

Sin embargo, a través de un escrito que subió a su perfil de X (antes Twitter), negó por completo haber hostigado a la funcionaria y recalcó que seguirá haciendo valer su libertad de expresión: "Enfatizo que no he cometido algún acto de molestia, hostigamiento o intimidación en contra de Grecia Quiroz García", aseveró el exdiputado federal en tres ocasiones: primero en 2009, luego en 2018 y en 2021.

En el documento mencionó que no logró realizar modificaciones técnicas a los materiales publicados porque la plataforma no se lo permitió debido a que ya habían sido difundidos. De tal manera que finalmente tuvo que eliminar por completo los videos, evitando así que el problema siguiera creciendo. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier novedad que quizás surja sobre este tema.

Grecia Quiroz

Comunicado

24 horas para retirar el contenido

El 17 de febrero se le otorgó a Gerardo Fernández un plazo de 24 horas para que suprimiera las palabras que usó para hablar de la política en dos transmisiones realizadas el 24 y 25 de noviembre de 2025, pues ahí hizo hincapié en las acusaciones de la alcaldesa Quiroz contra los también morenistas Leonel Godoy y Raúl Morón Orozco, por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez.

"La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ella ya está en esa línea", dijo en uno de los videos. No obstante, el aludido se mantiene firme en que puede ejercer plenamente su derecho a la libre manifestación de las ideas, lo que generó un intenso debate en la plataforma de Elon Musk.

