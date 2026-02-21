Día de la Internacional de la Lengua Materna: Efemérides hoy 21 de febrero en México y el mundo

Ciudad de México.- Durante una conferencia de prensa en 1999, la Unesco declaró el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua, con la finalidad de reconocer la importancia de la diversidad lingüística y cultural para la sociedad; sin embargo, desde el año de 1990, la Federación Mundial de Guías Profesionales de Turismo nombró este día como el Día Internacional del Guía de Turismo con el objeto de proteger los intereses de los trabajadores de esta área. No obstante, hay más efemérides que acontecieron en México y el mundo un día como hoy. Aquí todas las fechas relevantes que debes conocer.

Día de la Internacional de la Lengua Materna: Efemérides HOY 21 de FEBRERO, acontecimientos en México y el mundo

1794 : Nace el político y militar Antonio López de Santa Anna, quien fue presidente de México en 11 ocasiones.

1833 : Es designado nuevamente por la legislatura local como el gobernador del Estado de México, Lorenzo Zavala.

1848 : Es publicado el Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels.

1876 : Los distritos de Etlam de Ocotlan, Constancia del Rosario, Coicoyan y Tecomaxtlahuaca se unen al Plan de Tuxtepec.

1887 : Se despide de México la gran actriz francesa Sarah Bernhardt, quien se presentaba en el Teatro Nacional con La Dama de las Camelias.

1902 : Nace el músico y compositor mexicano Severiano Briseño.

1910 : Es fundada la Cruz Roja Mexicana como una asociación reconocida como persona jurídica y sociedad de utilidad pública.

1912 : El cuerpo diplomático reconoce a Huerta como presidente interino.

1912 : Carranza solicita un préstamo de 75,000 pesos a los banqueros, comerciantes y gente de recursos de Saltillo para sostener con las armas en la mano las instituciones.

1915 : El general Venustiano Carranza ordena la detención de muchos sacerdotes nacionales y extranjeros; estos últimos reciben la orden de abandonar el país.

1928 : Nace la escritora mexicana Amparo Dávila.

1929 : Nace el comediante, director y productor mexicano y creador de series como El Chavo del 8, Roberto Gómez Bolaños.

1955 : Nace el escritor y poeta egipcio Fabio Morabito, quien radica en México. Considerada una de las plumas más originales de la literatura mexicana.

1960 : Fidel Castro nacionaliza todas las empresas en Cuba.

1965 : Muere el líder afroamericano Malcolm X, seudónimo de Malcolm Little, defensor de los derechos de la raza negra.

1973 : El presidente Echeverría expide el Reglamento de los Trabajos Petroleros.

1978 : En la Ciudad de México, los trabajadores de la compañía Luz y Fuerza del Centro descubren la escultura prehispánica conocida como 'La Coyolxauhqui', comenzando así una nueva etapa de investigaciones que derivan en el hallazgo del Templo Mayor de Tenochtitlán.

1987 : El PAN se transforma de manera radical cuando Luis H. Álvarez es electo como presidente del partido y en conjunto con él ascienden los empresarios del norte, Manuel J. Clouthier, Francisco Barrio, Ernesto Rufo, Vicente Fox y Carlos Medina Plascencia.

1994 : Se inician las pláticas para la paz entre el Gobierno mexicano y el EZLN en la catedral de San Cristóbal de las Casas, en la que participan el subcomandante Marcos, el obispo Samuel Ruiz García como el mediador y el comisionado para la paz y la reconciliación, Manuel Camargo Solís.

1994 : Es estrenado por medio de Televisión Azteca, en México, el noticiero estelar Hechos conducido por el periodista Javier Alatorre.

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, se llevó a cabo la presentación de las Casas Comunitarias de Lengua Indígena (CALI), espacio en el que se reconoce la importancia de preservar, fortalecer y difundir las lenguas indígenas como parte esencial de la identidad… pic.twitter.com/kQmmTrzppQ — INPI (@INPImx) February 19, 2026

1995 : Después de algunas negociaciones, son dadas a conocer las condiciones del préstamo a México y se anuncia la firma de convenio para el crédito de veinte mil millones de dólares de Estados Unidos.

2000 : Fallece Fernando Benítez, quien fue escritor y periodista, además de fundar el suplemento México en la cultura.

2015 : Fallece el compositor mexicano Armando Luna Ponce, compositor y residente de la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez y de la Orquesta Sinfónica Nacional.

2016 : Muere la actriz y comediante mexicana María Luisa Alcalá.

2018 : Se descubre en Michoacán un yacimiento que alberga lo que probablemente sea la ciudad más grande de Mesoamérica, con una extensión de alrededor de 35 kilómetros cuadrados.

